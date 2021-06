Martina Miliddi e Raffaele Renda stanno insieme: la ballerina risponde alle critiche

Martina Miliddi e Raffaele Renda stanno insieme, sembra ormai ufficiale. I due ragazzi hanno pubblicato foto e video di una giornata trascorsa insieme a Cagliari dove il cantante ha raggiunto la ballerina qualche giorno fa.

Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice.

Questo è quanto Martina ha scritto a corredo delle foto in cui le sue labbra sono vicine a quelle di Raffaele. In seguito al post non sono mancate delle critiche da parte degli utenti di Instagram. La risposta della ballerina non è tardata ad arrivare:

Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri.

I commenti negativi, come è facile immaginare, arrivano da chi crede che Martina abbia preso in giro Aka7even. In ogni caso, la ragazza e il cantante si sono lasciati prima che lei uscisse da Amici 20, esattamente come i telespettatori sospettavano.

Prima ancora che il suo fidanzamento tra Martina e Raffaele uscisse allo scoperto, inoltre, la ballerina ha ribadito più volte di non dover dar conto a nessuno su chi sta frequentando adesso.

In quanto ad Aka7even, invece, nel ripercorrere tutta la sua storia ad Amici, è stato molto vago sulla fine della storia. Il cantante ha accennato alle difficoltà attraversate con Martina Miliddi e sembra ormai pronto ad andare avanti.