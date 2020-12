Amici 20: il daytime torna su Canale 5 e Italia 1 il 7 gennaio

Alle 16.10 su Canale 5, alle 19.00 su Italia 1 e il sabato alle 14.10 su Canale 5 sono gli appuntamenti confermati con Amici 20 che torna giovedì 7 gennaio dopo la pausa natalizia.

Quest’anno i ragazzi di Amici hanno festeggiato il Natale insieme dedicando tutte le loro canzoni e i loro balletti a tutti quelli che li seguono su Witty Tv! Lo speciale è stato condotto dal ballerino Marcello Sacchetta che insieme agli allievi ha regalato un po’ di sana leggerezza a noi spettatori che stiamo vivendo un Natale in lockdown a causa della pandemia.

Una puntata davvero particolare, all’insegna di tante esibizioni singole ma anche di meravigliosi e toccanti duetti. Come quello riuscitissimo tra Sangiovanni ed Enula.

Con il ritorno del daytime di Amici 20, rivedremo dunque Kika, Enula, Leonardo, Raffaele, Evandro, Sangiovanni, Esa, Aka7even, Deddy, Martina, Giulia, Rosa, Riccardo, Arianna, Samuele e Tommaso. Tutti gli allievi sono pronti per esibirsi ancora e cercare di mantenere il loro banco nella scuola!

Amici 20, il daytime torna in tv il 7 gennaio

Tommaso, in particolare, dovrà dimostrare di aver fatto tesoro dei consigli di Alessandra Celentano. La maestra è infatti intenzionata a farlo diventare un “bellissimo danzatore”. Questo perché il ragazzo ha alle spalle solo tre anni di studio ma un potenziale elevatissimo. Il ballerino, come sappiamo, ha già iniziato a seguire delle lezioni extra nella scuola. Ed è determinato a perfezionare la sua tecnica in tutti gli stili e anche nell’interpretazione.

La Celentano ha fatto avere a Tommaso anche una corposa serie di libri da studiare che sono il minimo indispensabile per avere una infarinatura sull’arte della danza. Cosa vi aspettate che accadrà con il ritorno di Amici 20 dopo la pausa natalizia?