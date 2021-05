Amici 20: quattro cantanti conquistano le classifiche FIMI

A una settimana esatta dalla fine di Amici 20, quattro i cantanti che stanno conquistando le classifiche, sbancando anche FIMI Gfk.

Sangiovanni primo in FIMI: ecco tutti i risultati degli allievi di Amici

Sangiovanni ha conquistato la numero uno della classifica FIMI grazie al suo primo vero disco. Sangio, in questo modo, è diventato l'artista più giovane ad avere mai raggiunto la vetta della classifica degli album più venduti in Italia. Sangiovanni, inoltre, domina anche nella classifica dei singoli con Malibu, lasciandosi alle spalle Loca, il tormentone di Aka 7 even!

Al secondo posto troviamo Deddy con Il Cielo Contromano, mentre in quarta posizione c'è Tancredi con Iside. Con Tancredi, vi ricordiamo, abbiamo scambiato quattro chiacchiere pochi giorni fa.

Tancredi parla di Amici 20 e del suo rapporto con Aka7even

Chi manca all'appello è Aka 7even, ma per un buon motivo. Aka ha infatti scelto di pubblicare il suo primo disco una settimana dopo rispetto ai suoi colleghi. Diamo praticamente per scontato che la prossima settimana sarà una sfida all'ultimo respiro e copia venduta fra Aka e Sangio!

In questa edizione del talent show ragazzi sono stati giudicati artisticamente da grandi esperti della musica e della danza che hanno stilato delle vere e proprie classifiche.

Tra questi: uno dei pilastri della tv e grande conoscitore musicale Pippo Baudo, il Direttore Artistico di Radio Deejay Linus, il coreografo di fama mondiale David Parson, il cantautore J-Ax, la magnifica cantante Giorgia, il conduttore televisivo Gerry Scotti, il produttore musicale Michele Canova. I coreografi e ballerini Raimondo Todaro, Kledi Kadiu.

E ancora il trittico composto da Garrison Rochelle, Emanuel Lo e Francesca Bernabini. E infine Giuliano Peparini ex Direttore artistico di Amici e coreografo di fama internazionale.

A queste classifiche di Amici 20 si sono aggiunte quelle di tutte le etichette discografiche sia major sia indipendenti e le classifiche dei grandi Network radiofonici.