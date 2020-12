Amici 20: Arianna Gianfelici passa nella squadra di Arisa

Arianna, durante il daytime di oggi di Amici 20, sembra aver trovato finalmente la soluzione al suo problema che la sta affliggendo sin dalle prime puntate. La ragazza si chiede se come per Evandro, anche per lei sia meglio cambiare il suo professore di riferimento, così chiede di parlare con Rudy Zerbi.

La cantante dice al professore se eventualmente può passare nella squadra di Arisa che sembra capirla di più. L’insegnante le risponde affermando che da questo momento è libera di fare ciò che desidera. Così, Arianna incontra la professoressa di canto che è ben contenta di lavorare con lei. “Secondo me, hai una voce pazzesca, mi fai venire la pelle d’oca”, dice Arisa.

La sua nuova insegnante di riferimento le fa capire che per convincere tutti dovrà, d’ora in poi, portare in puntata delle performance impeccabili. In tal caso nessuno potrà più attaccarla. Inoltre, deve tenere bene in mente, anche secondo la sua esperienza personale, che dovrà lavorare molto anche sul suo comportamento, altrimenti ogni sforzo sarà vano.

Cos’è successo durante l’ultima puntata di Amici 20

Arianna ha cantato la cover Dormi dormi di Vasco Rossi. Zerbi non è stato soddisfatto perché ha saputo che Arianna ha chiesto il testo del brano di Vasco all’ultimo minuto, questo denota insicurezza e mette in luce un modo superficiale di lavorare. La coach Raffaella ha detto che un passettino c’è stato ma ancora non basta. L’insicurezza la trasferisce anche a lei.

Così, Maria le ha chiesto il motivo di questo suo comportamento. Arianna ha risposto che può fare sempre di meglio ma non pensa di avere avuto lo stesso atteggiamento della settimana scorsa. La mancanza di concentrazione non è per cose futili e pensava di avere fatto un passo in avanti.