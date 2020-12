Random: testo e significato di Sono Luce, il nuovo singolo

Sono Luce è una nuova canzone di Random (Emanuele Caso), disponibile dall’11 dicembre 2020. Il singolo è prodotto da Shablo e Zenit. Ecco come il cantante ha spiegato il significato a Blogo:

Sono luce l’ho scritta come promemoria per me stesso. Mi metto per la prima volta dal punto di vista di una madre che raccomanda al proprio figlio di fare attenzione, di ricordarsi da dove si è venuto, dove vuole arrivare rimanendo sempre se stesso.

Testo di Sono Luce di Random (fonte Angolotesti)

Mamma mi chiama dice mi manchi

che sono luce e che non cambio mai

dalla strada o sopra i palchi

prendi la strada io non la cambio mai

Mamma mi chiama dice mi manchi

che sono luce e che non cambio mai

dalla strada o sopra i palchi

prendi la strada io non la cambio mai

Allora chiama una voce che mi chiama

mi dice stai lontano da sti soldi e dalla fama

che la gente ti cerca solo quando ha troppo fame

ma passeranno gli anni e sarai solo da buttare

un sogno da realizzare senza più vie di mezzo

grazie a Dio ste parole mi salgono da sto chiasso

cercami se mi perdo guidami nel mio viaggio

dammi l’ispirazione fa sì che non sia più un miraggio

Perdere [?] gli anni che passano

mi sento sempre uguale ma cambio

ricordi che mi riportano indietro alla mia storia

Mamma mi chiama dice mi manchi

che sono luce e che non cambio mai

dalla strada o sopra i palchi

prendi la strada io non la cambio mai

Mamma mi chiama dice mi manchi

che sono luce e che non cambio mai

che non cambio mai che non cambio mai

Ti sei mai chiesto se davvero tutti

ti amano come li ami te

ti pugnaleranno alle spalle

conto sulle dita di una mano i miei alleati

sopra l’altra solo l’odio che da tempo li ha cambiati

lascio un punto per un futuro meno scuro e brutto

il più debole è lo scudo di chi ha sempre avuto tutto

le parole cambieranno le persone

solo quando le persone capiranno le parole

Perdere [?] gli anni che passano

mi sento sempre uguale ma cambio

ricordi che mi riportano indietro alla mia storia

Mamma mi chiama dice mi manchi

che sono luce e che non cambio mai

dalla strada o sopra i palchi

prendi la strada io non la cambio mai

Ancora chiama dice mi manchi

che sono luce e che non cambio mai

che non cambio mai che non cambio mai

Ancora ancora tornare alla mia storia

ancora ancora un brivido lungo alla schiena

Ancora ancora tornare alla mia storia

ancora ancora parlerò di te