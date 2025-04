April Come She Will: al cinema fino al 30 aprile

Torna la rassegna I Love Japan con il suo ultimo appuntamento, April Come She Will. Diretto da Tomokazu Yamada, il film è un dramma romantico, una storia di amore perduto ambientata in un’epoca di crescente difficoltà verso i sentimenti e le relazioni. Come si fa ad evitare che l’amore finisca? Perché la passione con l’andare del tempo si trasforma in affetto? I protagonisti si lasceranno guidare da queste domande, ricercando le risposte nell’interiorità e nel mondo intero. Tratto dal romanzo Shigatsu ni Nareba Kanojo wa del pluripremiato scrittore Genki Kawamura (autore anche di Se i gatti scomparissero dal mondo), che ne firma la sceneggiatura assieme a Yuichiro Kido e Tomokazu Yamada, il film è una profonda riflessione sull’amore e sugli affetti che sono in grado di contrastare il vuoto di una vita priva di essi.

La trama del film

Fujishiro e Yayoi stanno per sposarsi: lui è psichiatra in un ospedale universitario, mentre lei è una veterinaria in uno zoo. Il giorno del suo compleanno, il primo aprile, Yayoi scompare senza dire nulla lasciandolo solo. Fujishiro, cercando di capire il perché di quella fuga improvvisa ripercorre la sua vita; ricordando anche i giorni in cui all’università stava insieme a Haru, sua compagna del club di fotografia. La giovane ora sta viaggiando per il mondo inviandogli delle lettere ogni volta che arriva a una destinazione diversa.

