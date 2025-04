Thunderbolts*: il cast parla del nuovo film MCU con Florence Pugh

Manca ormai pochissimo all’arrivo nei cinema di Thunderbolts* il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. In occasione dell’uscita abbiamo partecipato alla conferenza del stampa del film che nel cast vede Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus; insieme a loro anche new entry nell’MCU: Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Edward Pierce. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

A proposito dell’essere antieroe David Harbour ha detto “Si potrebbe dire che la sua ossessione per il rinvigorimento della sua gloria derivi da un’ossessione per il fallimento in tutti questi posti oscuri. Eppure, ama anche essere un supereroe”. L’attore ha proseguito dicendo, “Penso che ci sia una parte di me, mentre recito, che ha un retroscena con molti dettagli oscuri. Oltre a questo però c’è anche il me bambino con indosso un costume da supereroe come in film Marvel”. Anche Florence Pugh ha parlato dei lati oscuri del suo personaggio, al momento in uno stato d’animo tale che il rischio non le fa paura. A seguito della scomparsa della sorella, Yelena Belova si è scontrata contro la vita e se stessa sviluppando una sorta di noncuranza nei confronti del pericolo: “Si fa domande in merito allo stare in tutte quelle situazioni in cui potrebbe restare uccisa e in cui però ha bisogno di indossare qualcosa che non la protegga”, ha detto l’attrice.

All’attività stampa di Thunderbolts* sono intervenuti anche i Son Lux che ne hanno curato la colonna sonora e che hanno parlato del loro processo creativo. “Spesso iniziamo con qualcosa di piuttosto concettuale e da nerd. Invece di avere una canzone, testi, progressioni di accordi e altre cose nella nostra mente… siamo più come scienziati in un certo senso: abbiamo un indizio creativo e cerchiamo di scoprire

la soluzione. Penso che fare cinema sia molto simile a questo perché hai un’idea ma stai cercando di scoprire quale sia il potenziale di quell’idea”.

Thunderbolts* arriverà nei cinema il 30 aprile.

