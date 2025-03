Too Hot To Handle Italia: dal 9 maggio solo su Netflix

Finalmente anche in Italia avremo Too Hot To Handle. Too Hot To Handle Italia arriva solo su Netflix da venerdì 9 maggio. Dalle prime immagini diffuse dal teaser trailer nulla viene più lasciato all’immaginazione: l’adattamento italiano del format più audace che ci sia promette di essere ancora più provocante e irresistibile.

Too Hot To Handle Italia: tutto quello che dovete sapere

Nella prima edizione italiana di Too Hot To Handle, a guidare i concorrenti in questo viaggio di tentazioni e autocontrollo, un ospite d’eccezione: FRED DE PALMA, con tutto il suo carisma e la sua energia.

Un gruppo di single tremendamente hot si ritrova in una location da sogno, ma per vincere il montepremi c’è una condizione: niente sesso. Riusciranno a resistere o cederanno al desiderio?

Prodotto da Fremantle, Too Hot To Handle versione italiana è scritto da Paola Papa con Silvia Bizzotto, Toto Coppolino, Caterina Gaia, Riccardo Lupoli, Vincenzo Maiorana, Francesco Narracci, Sonia Soldera. Regia di Giampaolo Marconato. Produttore esecutivo è Alice Bonavoglia.

Too Hot To Handle versione italiana vi aspetta solo su Netlix dal 9 maggio.

