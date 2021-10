Alessandra Amoroso – Una strada per l’allegria: audio e testo della canzone

Alessandra Amoroso ha pubblicato Una strada per l’allegria, uno dei brani dal suo nuovo disco, Tutto accade, rilasciato oggi venerdì 22 ottobre.

Audio Una strada per l’allegria di Alessandra Amoroso

Testo Una strada per l’allegria di Alessandra Amoroso

E ci credi che due anni già si sentono

nonostante avessi tanto da fare

pochi affetti e affitto da pagare

io sono un di quelle che poi si affezionano

alle case e ai demoni interiori

che non parlano e non vogliono star fuori

La storia è questa anima mia

non so se resto o se vado via

se c’è una strada per l’allegria

non so più, non so più

Perché ogni strada da una parte porta

e la mia radio adesso non conforta

quanto male sei, quanto male sei

Contro di me, contro di me

ho fatto scale di montagne per niente

contro di te, contro di te

non sono stata mai più grande o più forte

E come è andata poi con la tua vita via da me

mi hanno detto che hai trovato qualcuno

l’amore a un indirizzo nuovo

La storia è questa anima mia

non so se resto o se vado via

se c’è una strada per l’allegria

non so più, non so più

Perché ogni strada da una parte porta

e la mia radio adesso non conforta

quanto male sei, quanto male sei

Contro di me, contro di me

ho fatto scale di montagne per niente

contro di te, contro di te

non sono stata mai più grande o più forte

Contro di me, contro di te

la storia è questa anima mia

non so se resto o se vado via

se c’è una strada per l’allegria

Quanto male sei, quanto male sei, quanto

Contro di me, contro di me

ho fatto scale di montagne per niente

contro di te, contro di te

non sono stata mai più grande o più forte

La storia è questa anima mia

non so se resto o se vado via

se c’è una strada per l’allegria

non so più, non so più