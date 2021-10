Alessandra Amoroso: le date dell’instore tour per l’album Tutto accade

Venerdì 22 ottobre, lo stesso giorno dell’uscita del suo nuovo disco, Alessandra Amoroso ha intrapreso l’instore tour di Tutto accade.

Sono 16 in tutto gli appuntamenti nelle principali città italiane che si svolgeranno fino alla metà di novembre. Il prossimo incontro con Alessandra si terrà oggi a Napoli.

Per poter prendere parte agli eventi instore bisogna pre-acquistare l’album. Con questo acquisto si otterrà un pass esclusivo che darà l’accesso all’evento. Si potrà però avere il pass solo comprando il disco presso gli store e centri commerciali che ospitano gli eventi. Ciò è necessario per evitare di creare assembramenti a causa delle restrizioni dovute al Covid-19.

Sarà richiesta inoltre l’esibizione del Green Pass prima di poter accedere al firmacopie e sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine.

Calendario instore tour Alessandra Amoroso

22 ottobre a Milano (Feltrinelli Red City Life – Piazza Tre Torri 1 – ore 17.00)

23 ottobre a Roma (Feltrinelli – Galleria Alberto Sordi – ore 20.00)

24 ottobre a Lecce (Feltrinelli – Via Templari, 9 – ore 17.00)

26 ottobre a Napoli (Feltrinelli – Via Santa Caterina a Chiaia, 23 – ore 17.00)

27 ottobre a Bari (Feltrinelli, Via Melo, 119 – ore 17.00)

28 ottobre a Catania (Feltrinelli – Via Etnea, 283 – ore 17.00)

29 ottobre a Palermo (Feltrinelli – Via Cavour, 133 – ore 17.00)

31 ottobre a Torino (Feltrinelli – Piazza C.L.N , 251 – ore 17.00)

2 novembre a Firenze (Feltrinelli – Piazza della Repbubblica 26R – ore 17.00)

3 novembre a Bologna (Feltrinelli – Piazza Ravegnana, 1 – ore 17.00)

4 novembre a Genova (Feltrinelli – Via Ceccardi, 16R – ore 17.00)

12 novembre a Messina (Feltrinelli – Via Ghibellina, 32 – ore 17.00)

14 novembre a Caserta (Juke Box – Via Carlo Cornacchia, 10 – ore 15.00)

16 novembre a Reggio Emilia (CC I Petali c/o UCI Cinema – Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 5 – ore 16.00)

17 novembre a Villesse – Gorizia (CC Tiare Shopping – Località Maranuz, 2 – ore 17.00)

18 novembre a Stezzano – Bergamo (CC Le Due Torri – Via Guzzanica, 62/64 – ore 16.00)

L’album Tutto accade ha segnato il ritorno di Alessandra Amoroso a tre anni di distanza dal precedente disco 10.

La cantante salentina lo ha definito un album verità, nel quale si è messa a nudo completamente per la prima volta, raccontando di sé, di cambiamenti importanti, di scelte difficili e di grandi traguardi.