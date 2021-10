Alessandra Amoroso – Un senso ed un compenso: audio e testo della canzone

Alessandra Amoroso ha pubblicato Un senso ed un compenso, uno dei brani del suo nuovo disco, Tutto accade, rilasciato oggi venerdì 22 ottobre.

Testo Un senso ed un compenso di Alessandra Amoroso

Una corrente di aria fresca che attraversa tutta casa

Nonostante le finestre siano ancora tutte chiuse

E qualcun altro ti starà aspettando da qualche altra parte

Ma non ne conosci i lineamenti

Altrimenti già staresti lì

Supereremo le correnti della nostra nostalgia

Sentirsi inadeguati, ma restare qui lo stesso

Ho preso porte in faccia e non riesco ad aprirle più

E non puoi mica farci qualcosa tu

E non puoi mica farci qualcosa tu

Non è difficile partire

È coraggioso restare

Se avremo poco da dire

Sarà il silеnzio a parlare

Non è difficile partire

È coraggioso rеstare

Se ci dovesse ferire

Ci sarà un senso ed un compenso a tutto questo

Un senso ed un compenso

Mentre i colori della sera fuori iniziano a scemare

Lo sguardo è perso tra milioni di strati di cielo e nuvole

Supereremo tutti quei frammenti di malinconia

E il cuore pieno di fratture smetterà di farsi male

Le porte che ci siamo chiusi in faccia non le apriamo più

E non puoi mica farci qualcosa tu

Non è difficile partire

È coraggioso restare

Se avremo poco da dire

Sarà il silenzio a parlare

Non è difficile partire

È coraggioso restare

Se ci dovesse ferire

Ci sarà un senso ed un compenso a tutto questo

Un senso ed un compenso a tutto questo

Supereremo le correnti della nostra nostalgia

E avremo nuovamente la pazienza che avevamo perso

E nonostante quelle notti maledette

Le disarmonie che non ti sto a contare

Eppure noi siamo qui

Non è difficile partire

È coraggioso restare

Se avremo poco da dire

Sarà il silenzio a parlare

Non è difficile partire

È coraggioso restare

Se avremo poco da dire

Sarà il silenzio a parlare