Alessandra Amoroso: polemica sui social per un mancato autografo

Dopo il video virale con Alessandra Amoroso – a Roma per le prove del Tim Summer Hits – in cui si è rifiutata di firmare un autografo a una fan, la cantante di Camera 209 è stata travolta dalle polemiche.

Nonostante Alessandra si fosse rivolta alla ragazza in questione dicendole con gentilezza di essere molto dispiaciuta, le critiche si sono subito trasformate in una vera e propria bufera social.

Per questo motivo, l’artista salentina ha deciso fare ricorso al suo profilo Twitter per dare le sue spiegazioni a quanto si può vedere nel video.

Ecco la reazione di Alessandra Amoroso alla polemica

“Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto. E in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo” ha dichiarato la cantante.

Alessandra Amoroso ha poi concluso: “Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore. Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!”.

Perché Alessandra non ha firmato il cuscino della fan?

Oltre all’ondata di commenti negativi da parte delle persone che si sono rifiutate di accettare le giustificazioni di Alessandra, c’è stato anche un utente che ha riportato una prospettiva differente di quanto è accaduto.

“Bisogna guardare attentamente il video e soprattutto ascoltare bene. Credo che abbia fatto molto bene Alessandra Ma pensate: passava davanti a tante persone che chiedevano la firma o anche una foto x qualsiasi ragione (tempo o quel che sia) non si ferma, poi si vede il braccio di questo steward (e se si ascolta bene si sente anche parlare) in questo caso bisogna riflettere, non pensate che se firmava alla ragazza perché amica o parente dello steward la ragazza è perché raccomandata? Quindi logico che Alessandra si ferma perché è lo stesso steward ad indirizzarla dalla fans. E ha fatto bene a rifiutare, non è che perché conosce lo steward o lo steward lavora a contatto con i vip i loro conoscenti amici parenti sono figli della gallina bianca. È una questione di correttezza. Non sono fan della Amoroso ma credo abbia fatto una cosa molto carina nel rispetto di tutti coloro che in quel momento volevano un suo ricordo” ha scritto una ragazza su Instagram. E voi cosa ne pensate?