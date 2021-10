Alessandra Amoroso – Ti vedo da fuori: audio e testo della canzone

Alessandra Amoroso ha pubblicato Ti vedo da fuori, uno dei brani dal suo nuovo disco, Tutto accade, rilasciato oggi venerdì 22 ottobre.

Audio Ti vedo da fuori di Alessandra Amoroso

Testo Ti vedo da fuori di Alessandra Amoroso

C’è una sottile e chiara differenza

tra quello che era e quello che non è

se una mattina irrompe nella stanza

la consapevolezza che ho di me

e c’è un istante in cui ho cambiato tutto

anche se tutto ci è rimasto addosso

come il destino che ti fa un dispetto

e allinearsi diventa un paradosso

Io scendo qui che voglio camminare

sentire il mare in mezzo a questo disordine

Ti vedo da fuori

in una notte in cui tutto ci piove addosso

e qualche cosa è rimasta sul fondo del piatto

e sembra quello che mi hai urlato fino adesso

ormai ti vedo da fuori e canto questa canzone per dirti tutto

e te la urlo a un concerto dal centro del petto

e guarda quanti colori ci han messo dentro

per scordarmi di me

per scordarmi di quello che ero quando stavo con te

con te

C’è una sottile e amara incoerenza

tra quello che chiedevi e tutti i miei vabbè

sono cintura nera di pazienza

nel tempo perso ad aspettare te

avrei voluto, avrei dovuto spesso

ma in questi avrei trovavo solo disordine

Ti vedo da fuori

in una notte in cui tutto ci piove addosso

e qualche cosa è rimasta sul fondo del piatto

e sembra quello che mi hai urlato fino adesso

ormai ti vedo da fuori e canto questa canzone per dirti tutto

e te la urlo a un concerto dal centro del petto

e guarda quanti colori ci han messo dentro

per scordarmi di me

per scordarmi di quello che ero quando stavo con te

quando stavo con te

Ormai ti vedo da fuori

e canto questa canzone canzone per dirti tutto

e te la urlo a un concerto dal centro del petto

e guarda quanti colori ci han messo dentro

per scordarmi di me

per scordarmi di quello che ero quando stavo con te

quando stavo con te