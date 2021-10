Alessandra Amoroso – Il nostro tempo: audio e testo della canzone

Alessandra Amoroso ha pubblicato Il nostro tempo, uno dei brani dal suo nuovo disco, Tutto accade, rilasciato oggi venerdì 22 ottobre.

Audio Il nostro tempo di Alessandra Amoroso

Testo Il nostro tempo di Alessandra Amoroso

Che se ti guardo

E stai dormendo

Tu sei il passato e il presente

Tu sei vicina e distante

E non capisco

Se stai sognando

Con i tuoi occhi che sanno a memoria

Tutte le pagine di questa storia

Mentre fuori sta impazzendo tutta la città

Voglio solamente starti accanto

Anche quando questa vita prova a metterci paura

Glielo insegneremo noi

Il nostro tempo non si può rubare

Fatto di tutto il meglio e il peggio di noi

E sul mio viso c’è la tua espressione

Le tue parole come io le direi

Lento, sento

Il tuo respiro che si calma col mio

Un altro inverno e stiamo ancora insieme

Un altro freddo che non sento con te

Che se mi perdo

Tu mi ricordi

Che tutti i lividi sono monete

E come può un fiore spiegarti la sete?

Mentre fuori sta impazzendo tutta la città

Voglio solamente starti accanto

La bellezza di conoscere la strada per andare

E invece rimanere qua

Il nostro tempo non si può rubare

Fatto di tutto il meglio e il peggio di noi

E sul mio viso c’è la tua espressione

Le tue parole come io le direi

Lento, sento

Il tuo respiro che si calma col mio

Un altro inverno e stiamo ancora insieme

Un altro freddo che non sento con te

Tu che sei passato in mezzo ai miei disastri

Io che ti ho salvato quando ti perdesti

Quando stai per dirmi che ti arrenderesti

Il nostro tempo non si può rubare

E sul mio viso c’è la tua espressione

Lento, sento

Il tuo respiro che si calma col mio

Un altro inverno e stiamo ancora insieme

Un altro freddo che non sento con te