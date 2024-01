Sanremo 2024: testo, significato e autori di Apnea di Emma Marrone

Il testo del brano Apnea di Emma Marrone è stato pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni, con il numero della rivista del 30 gennaio.

La canzone è stata scritta e composta dalla stessa Marrone, con l’aiuto di Davide Petrella, Paolo Antonacci e J. Boverod.

“All’ Ariston ci sorprenderà davvero con i suoni elettronici e profondi di questo pezzo ritmato intitolato Apnea” rivela Sorrisi.

Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi e voglio promettervi una cosa: ci divertiremo da pazzi 🫧 Presave del brano e preorder dell’unica edizione di SOUVENIR che include APNEA disponibili al link in bio e… pic.twitter.com/g1PIH3CFag — Emma Marrone (@MarroneEmma) January 30, 2024



Testo Apnea Emma Marrone

Ci incontriamo qui nei corridoi

Di un albergo

E mi chiedo

Se alla fine siamo ancora noi

O è diverso

Io non credo

Trovale tu le parole

Nelle onde del televisore

O del mare

Io

Se avessi un telecomando

Non ti cambierei mai

Io non so dove sto andando

Dimmi tu dove vai

Ti lascio un altro messaggio

Ma che te ne farai

Dimmelo quanto ti manco

Tu già lo sai

È colpa mia

Se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Lasciami stare nel tuo temporale se grandini

Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici

Chiamo l’avvocato

E gli dico tutto

Che sono cambiata

Che sono distrutta

Da quando sei andato perché

Non ho capito un cazzo di te

Scusami non parliamone più

C’hai ragione tu

È colpa mia se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Dimmi dimmi dimmi se ti va di fare tutto con me

Dimmi che rimani tutto quanto il weekend

Senza fare niente

Senza niente di che

Toglimi il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Significato della canzone

Nel testo di Apnea, Emma vuole raccontare un sentimento e sente finalmente il bisogno di chiedere scusa ma che si scopre che quell’emozione è ancora capace di togliere il respiro.

Emma Marrone a Sanremo

Per la cantautrice, questa rappresenta la terza volta da Big al Festival della canzone italiana.

Emma ha vinto infatti nel 2012 con il brano Non è l’inferno e nel 2015 è tornata sul palco dell’Ariston come co-conduttrice, insieme ad Arisa e a Carlo Conti.

Nel 2022 ha presentato l’inedito Ogni volta è così, guadagnandosi il sesto posto. L’anno successivo è stata ospite a Sanremo di Lazza, per la cover di La fine di Nesli.

