Alessandra Amoroso – Canzone Inutile: audio e testo della canzone

Alessandra Amoroso ha pubblicato Canzone Inutile, uno dei brani dal suo nuovo disco, Tutto accade, rilasciato oggi venerdì 22 ottobre.

Audio Canzone Inutile di Alessandra Amoroso

Testo Canzone Inutile di Alessandra Amoroso

Rimani qui se il mondo cade

fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

e forse è vero come dicono

l’amore a volte è strano

Ma adesso smetti di parlare ascoltami

è tanto tempo che volevo dirti che solo adesso che ti ho qui davanti

capisco anche io il perchè

di tutte quelle frasi dentro le canzoni

di tutti quei per sempre scritti sui portoni

delle parole in gola urlate ad alta voce

buttate dai balconi

Rimani qui se il mondo cade

fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

e forse è vero come dicono

l’amore a volte è strano

e mentre il traffico si muove

e sopra gli alberi le foglie cambiano colore

non dirmi che sei triste

per forza esiste almeno una storia che ne nasce poi non finisce

rimane dentro una canzone, un’altra inutile canzone

per te, per te

E ti ho cercato in ogni angolo, in ogni posto

in tutte quelle storie che mi mettevo addosso

le provavo ad aggiustare sempre ad ogni costo

ma non mi stavano bene

ti prego adesso non pensare a cosa ne sarà

guarda quanto è bella da lontano la città

che ci sembra quasi un’isola vista da qua

mentre noi siamo il mare

Rimani qui se il mondo cade

fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

e forse è vero come dicono

l’amore a volte è strano

e mentre il traffico si muove

e sopra gli alberi le foglie cambiano colore

non dirmi che sei triste

per forza esiste almeno una storia che ne nasce poi non finisce

rimane dentro una canzone, un’altra stupida canzone

Se tutto intorno esplode perchè [?]

Rimani qui se il mondo cade

fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

e forse è vero come dicono

l’amore a volte è strano

e mentre il traffico si muove

e sopra gli alberi le foglie cambiano colore

non dirmi che sei triste

per forza esiste almeno una storia che ne nasce poi non finisce

rimane dentro una canzone, un’altra inutile canzone

per te, per te per te, per te