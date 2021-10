Alessandra Amoroso – Tutto accade: audio e testo della canzone

Alessandra Amoroso ha pubblicato Tutto accade, uno dei brani dal suo nuovo disco, Tutto accade, rilasciato oggi venerdì 22 ottobre.

Audio Tutto accade di Alessandra Amoroso

Testo Tutto accade che io so di Alessandra Amoroso

Per prima cosa non restarci male

se a volte non ci penso prima di ballare

ti dico frasi accese sulle scale

mi chiedi cosa ho detto e ti rispondo quale

la prima cosa tu quando è mattina

per questo ho sempre voglia di svegliarmi prima

noi come pelle al sole da bruciare

che basta una scintilla e dopo tutto accade

basta una scintilla e dopo tutto accade

basta una scintilla e dopo

E noi che siamo in giro dalla sera prima

senza la voglia di lasciarci ancora andare via

e dammi ancora un giorno d’estate e se ci chiedono come state

tu mi fai stare bene dai versami da bere

Ed io che mi diverto

qualsiasi cosa fai rido lo stesso

ed io che non ammetto

se va mi sembra stretto l’universo

prima mi hai detto piano respira

che abbiamo tutta la vita

per fare almeno due volte le cose più belle del mondo

E noi che siamo in giro dalla sera prima

senza la voglia di lasciarci ancora andare via

e dammi ancora un giorno d’estate e se ci chiedono come state

tu mi fai stare bene dai versami da bere

Basta una scintilla e dopo tutto accade

basta una scintilla e dopo

basta una scintilla e dopo tutto accade, tutto accade

E dimmi che proveremo a dare un senso a questa notte

io e te se la musica va su è la più forte

dimmi che tu vacci piano respira

che abbiamo tutta la vita per fare almeno due volte le cose più belle del mondo

Basta una scintilla e dopo tutto accade

basta una scintilla e dopo

basta una scintilla e dopo tutto accade, tutto accade