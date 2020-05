Amici Speciali: quando inizia? Ecco la data ufficiale!

Quando inizia Amici Speciali su Canale 5? Fino a qualche giorno fa Mediaset e Maria de Filippi non avevano fornito indicazioni precise sulla data di inizio della trasmissione. Per il momento, infatti, eravamo soltanto a conoscenza del fatto che la trasmissione fosse stata confermata. Quest’oggi, in ogni caso, è arrivata la conferma ufficiale da un membro del cast!

Ecco la data di inizio di Amici Speciali!

In una diretta su Instagram è stata la docente di canto Anna Pettinelli a confermare la data di inizio della trasmissione. Amici Speciali prenderà duque il via venerdì 15 maggio. Come saprete, e come già annunciato, il programma andrà avanti per un totale di 4 puntate, sempre su Canale 5.

Ma non è finita qui. La data di inizio della trasmissione, nel frattempo, è stata anche aggiunta al palinsesto di Mediaset disponibile online

I CONCORRENTI

Sappiamo che i concorrenti di Amici Speciali saranno per la maggioranza ex talenti della scuola. A partecipare allo show rivedremo infatti Irama, Gaia, Andreas, Javier, The Kolors, Giordana, Alessio Gaudino, Alberto Urso, Umberto Gaudino e Gabriele Esposito.

Fra di loro però ci saranno anche delle new entry! Stiamo parlando di Michele Bravi e del rapper Random. Quest’ultimo, in particolare, noi di Ginger Generation l’abbiamo intervistato di recente! Qui sotto potete scoprire tutte le curiosità su di lui!

Ecco la nostra video intervista esclusiva a Random di Amici Speciali!

Random: Ecco il significato di Chiasso e Rossetto | Intervista

I network radiofonici che parteciperanno

Durante le quattro puntate in studio ci saranno la stessa Anna Pettinelli per RDS, Daniela Cappelletti per RADIO ITALIA e Federica Gentile per RTL 102.5!

Il direttore artistico

Sarà Giuliano Peparini, coreografo di fama internazionale e volto già molto noto del talent, il direttore artistico di questa importante maratona benefica!