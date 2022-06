Pretty Little Liars Original Sin: Trailer e data di uscita del reboot

L’attesa per il reboot di Pretty Little Liars è molto alta e il pubblico è curioso di conoscere le nuove protagoniste. Il creatore dei nuovi episodi è Roberto Aguirre Sacasa, noto per Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina. Da ieri è disponibile online il trailer con la data di uscita: 28 luglio.

Nel trailer una musichetta inquietante stile carillon accompagna le immagini del nuovo A mentre osserva le foto delle nuove Liars. Ci sono gioielli, giocattoli da bambini, ago e filo. Una dopo l’altra mentre la sigla originale diventa più forte la misteriosa figura distrugge le foto. Una viene bruciata, l’altra tagliata con un forbice o con un distruggi-documenti. Insomma tutto lascia presagire che chi perseguiterà le ragazze è pronto a tutto per farle tacere.

Da quello che sappiamo della trama della serie ci saranno storie e personaggi completamente diversi. Vent’anni prima della prima stagione, una serie di eventi tragici hanno quando distrutto la cittadina operaia di Millwood in Pennsylvania. Ora, nel presente, un gruppo di adolescenti disperate, le nuove Liars, sono tormentate da un aggressore sconosciuto, che vuole farle pagare per i peccati oscuri commessi dai loro genitori due decadi fa. Pretty Little Liars: Original Sin è definita come una dramma dark, coming-of-age e horror. Saremo molto lontani da Rosewood, ma sempre all’interno dell’”universo” del PLL originale.

Scopri qui il cast della serie

Ecco il trailer:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HBO Max (@hbomax)