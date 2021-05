Iolanda Sweet: chi è?

Iolanda Sweet è una youtuber italiana divenuta celebre grazie a Youtube, una piattaforma web 2.0, che consente la condivisione e la visualizzazione in rete di contenuti multimediali. Ha cominciato la sua carriera caricando, per la prima volta, diversi video relativi alla pasta Fimo, fino ad arrivare alla realizzazione di slime, oggi conta più di 40.000 iscritti ed è in forte crescita. Non vi resta che tenervi aggiornati sul nostro sito: Ginger Generation! per scoprire altre curiosità su altri youtuber e non solo.

Clicca qui per comprare il libro di Ioland Sweets!





Conosciamo meglio Iolanda Sweet: partendo dalla sua vita privata fino ad arrivare a oggi

Iolanda Manzo nota come Iolanda Sweets è nata il 22 Giugno 1989 in provincia di Napoli. All’età di 14 anni ha frequentato il liceo classico e, sempre in questo periodo, ha scoperto Youtube e all’inizio del 2007 inizia a registrare i primissimi video di Fimo (clicca qui per vedere uno dei suoi primi video ). Terminati gli studi al liceo classico e dopo aver conseguito il diploma, si iscrive all’università alla facoltà di Sociologia e si laurea all’età di 25 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IolandaSweets Official (@iolandasweets_official)

In Italia trova lavoro come cameriera e durante il tempo libero continua a dedicarsi al proprio canale, caricando diversi video e migliorando sempre di più. Dopo aver caricato video alla Fimo, decide di sperimentare altri video nella realizzazione ad esempio di tutorial di ricette particolari e assaggi di cibi. Questi video iniziano a diventare sempre più virali e aumentando sempre di più i ragazzi che si iscrivono al suo canale. Fino ad arrivare a realizzare gli slime arrivando a oltre 200 milioni di visualizzazioni. Diventando sempre più conosciuta e stimata nel 2018 pubblica il suo primo romanzo dal titolo Il laboratorio Segreto. A distanza di un anno esce il suo secondo libro intitolato Il Potere degli Slime.

Avete mai provato a fare uno slime?