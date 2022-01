Aka7even positivo al Covid due settimane prima di Sanremo

Manca poco alla sua partecipazione al Festival di Sanremo e Aka7even ha dichiarato di aver contratto il Covid. L’artista lo ha fatto sapere con un post:

“Volevo comunicarvi che, a seguito di un tampone molecolare, sono risultato positivo al Covid-19”, ha scritto Aka su Instagram mediante una Storia.

“Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino”, ha aggiunto Luca Marzano in un post successivo per rassicurare i suoi fan.

L’artista è solo uno dei tanti personaggi noti che hanno contratto la variante Omicron, caratterizzata da un’altissima diffusibilità rispetto alle precedenti.

Adesso Aka7even si trova in isolamento e se tutto andrà bene, come ci auguriamo, non ci saranno problemi per quanto riguarda la sua presenza all’Ariston.

Sull’isolamento per le persone contagiate, infatti, sul sito del Ministero della Salute si può leggere:

“Ai soggetti contagiati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni. Purché risultino asintomatici da almeno 3 giorni. E alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo“.

Proprio in questi giorni l’organizzazione di Sanremo avrà un incontro con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per i dettagli sulle misure anti-Covid del Festival.

In primis verrà stabilito da quante persone sarà composto il pubblico in sala e come gestire gli eventuali casi di positività al virus.

E voi cosa ne pensate della positività di Aka7even poco prima della sua partecipazione a Sanremo?