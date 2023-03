Amici 22: anticipazioni della terza puntata del serale del 1 aprile

Ecco le anticipazioni sulla terza puntata del serale di Amici 22 che andrà in onda sabato 1 aprile in prima serata su Canale 5.

In questo terzo appuntamento non ci saranno 2 eliminazioni ma soltanto una. Gli ospiti comici: il duo composto da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

A finire al ballottaggio finale saranno non due ma tre allievi, tre eliminati provvisori che dovranno confrontarsi nella parte conclusiva della serata.

Il primo eliminato dopo la prima partita non andrà direttamente a casa ma dovrà sfidare gli altri due che hanno perso al ballottaggio della seconda e terza manche.

Ecco i guanti di sfida previsti

Il primo guanto di sfida lanciato questa settimana vede Maddalena contro Isobel, da parte di Emanuel Lo, in una prova in cui le due ballerine devono dimostrare di essere in grado di spaziare tra differenti emozioni. Il brano scelto per la coreografia è l’emozionante brano di Elisa, Anche Fragile.

Riuscirà Isobel a dimostrare di essere non solo una leonessa (come l’ha definita la sua insegnante), quindi non solo forza ed energia, ma di avere anche un lato fragile che non ha ancora mostrato?

Il secondo guanto vede ancora Isobel contro Maddalena ed è stato voluto dalla Celentano che ha definito la seconda monoespressiva. In questo caso il brano scelto è Toxic di Britney Spears.

Il terzo riguarda Ramon contro Mattia ed arriva da Emanuel Lo, la sfida è basata su dei virtuosismi e nelle prove di questa settimana Samu si è dimostrato particolarmente carico.

Riuscirà Ramon a portare a casa il punto superando brillantemente il confronto iniquo della scorsa puntata di Amici 22, contro lo stesso Samu, che era basato sull’hip-hop, uno stile che non aveva mai studiato prima?

