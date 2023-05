Uno splendido disastro: gli estear eggs nel film sulla saga di After

Uno splendido disastro è arrivato da oggi, 5 Maggio, su Prime Video e, se siete fan di After, si accorgerete che in questo film ci sono diversi omaggi alla saga di Hardin e Tessa.

Il film con protagonisti Dylan Sprouse e Virginia Gardner è un mix di generi, si passa dalle scene di combattimento cariche di azione a quelle romantiche, affacciandoci anche nella commedia un po’ scurrile. Quello che è lo accomuna con After è innanzitutto dietro la macchina da presa: regista Roger Kumble, che ha diretto anche After 2, e la stessa casa di produzione.

Uno splendido disastro – estear eggs di After:

Nel film ci sono anche alcuni Easter Eggs dedicati ai fan dell’apprezzata saga After; Il regista, infatti, ha sparso alcuni riferimenti che i fan più irriducibili di Hardin e Tessa apprezzeranno.

In una scena vediamo la maglietta “Fuck Hardin”; in un’altro momento in cui Shepley, il fidanzato della sua migliore amica della protagonista, interpretato da Austin North, piange mentre guarda uno dei film After. Abbiamo scoperto che persino alcuni abiti indossati dal cast sono capi presi dal guardaroba di After 2. “Sono molto orgoglioso di far parte del fandom di After” afferma Kumble, “Vogliamo solo allargarlo a più persone.”

Uno splendido disastro – Sinossi:

Abby Abernathy, matricola al college, non vede l’ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito frustrati dall’incontro con il compagno di studi Travis “Mad Dog” Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l’esempio di quello che Abby vuole, e deve evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l’incontro della loro vita.

Uno splendido disastro – Cast:

Nel cast del film troviamo Dylan Sprouse, Virginia Gardner, Austin North, Libe Barer, Neil Bishop, Micky Dartford, Jack Hesketh, Declan Laird, Trevor Von Uden, con Brian Austin Green e Rob Estes.

Come vedere Uno splendido disastro:

Il film è disponibile in streaming dal 5 Maggio su Prime Video.

Potrebbe anche interessarti: