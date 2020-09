In mattinata, il nome di Woojin (ex) componente degli Stray Kids, uno dei gruppi k-pop più celebri al mondo, è schizzato dritto in vetta ai tt di Twitter. Il motivo? L’artista ha pubblicato un lungo post sui social con il quale si è sentito in dovere di difendersi da alcune vergognose accuse di stupro.

Qui sotto trovate la traduzione del post con cui Woojin degli Stray Kids si è difeso dalle accuse.

Ciao a tutti, sono Kim Woo Jin. Ne ho vissute tante oggi, quindi… sto postando un messaggio per fare sapere a voi fan cosa sta succedendo. Qualcuno ha divulgato alcune strane voci su Twitter e ha eliminato i propri account. Qualcuno che non ho mai incontrato. E che non mi ha mai nemmeno citato nei post. I fan devono essere rimasti perplessi. Non c’è nulla di vero, quindi non preoccupatevi più di tanto. Inoltre, di recente ho firmato un contratto con un’azienda e mi sto preparando duramente per la mia carriera da solista. Non preoccupatevi perché l’azienda prenderà azioni legali contro la persona che ha diffuso informazioni false.

Ma perché tutti hanno pensato che fosse proprio Woojin l’oggetto delle accuse di stupro? Il motivo è seplice: c’è una ragazza che ha dichiarato di essere stata molestata dal membro di una nota k-pop band che di recente ha lasciato il gruppo.

Woojin, come molto probabilmente saprete, ha deciso di abbandonare i suoi Stray Kids nel 2019, lasciando i fan senza parole.

Il motivo dietro l’abbandono dell’artista, in ogni caso, non è mai stato svelato. La sua casa discografica, la JYP Entertainment, ha infatti dichiarato che l’artista aveva lasciato il gruppo per non meglio specificate “circostanze personali”.

Ci auguriamo davvero di cuore che questa brutta vicenda che ha riguardato Woojin si possa risolvere nel più breve tempo possibile. E ovviamente che venga fatta chiarezza su quanto accaduto.