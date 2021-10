Adele: il nuovo album 30 sta per uscire? L’indizio

Che Adele stia per tornare con della nuova musica se ne parla da tempo. Dopo innumerevoli falsi allarmi che si sono susseguiti per anni, ora sembra che ci sia davvero qualcosa di concreto all’orizzonte.

Negli ultimi giorni, infatti, sono apparse delle proiezioni con il numero 30 scritto in cifre, affisse su edifici di alcune grandi città. A segnalarlo è Pop Crave che riporta quali sono le metropoli prescelte per questa misteriosa campagna promozionale, europee e non: Amsterdam, Berlino, Cardiff, Dublino, Edimburgo, Liverpool, Londra, Los Angeles, New York, Toronto, Parigi e Roma.

Mysterious billboards with the number ’30’ have began appearing in different parts of the world amidst speculation that Adele will be dropping her album soon. pic.twitter.com/nWhAvoBIqm — Pop Crave (@PopCrave) October 1, 2021



Se queste affissioni fossero davvero riconducibili ad Adele, vorrebbe dire che manca ormai poco all’uscita del prossimo album, successore di 25, pubblicato il 20 novembre 2015.

Insieme al nono progetto musicale di Rihanna, il disco della cantante britannica più amata di sempre rappresenta probabilmente una delle novità musicali più attese al mondo.

Lo scorso anno il rilascio del nuovo disco di inediti dell’artista è stato rimandato per l’ennesima volta, ovviamente a causa dell’emergenza sanitaria. Adele avrebbe dovuto pubblicare il singolo apripista dell’intero progetto durante l’estate 2020, ma poi questo non è avvenuto. La motivazione risiede nel fatto che la cantante non sarebbe stata in grado di promuoverlo adeguatamente a causa delle necessarie misure di distanziamento sociale.

A settembre 2019, inoltre, il leader degli OneRepublic, Ryan Tedder, aveva raccontato in un’intervista rilasciata al Global Citizen Festival di aver lavorato a un nuovo brano insieme a tre artisti d’eccezione tra cui Adele. Peccato che fosse uno scherzo! Ad ogni modo, il momento giusto per poter ascoltare i nuovi inediti della cantante potrebbe essere finalmente arrivato.