Adele – All night parking: audio, testo e traduzione

Adele ha pubblicato All night parking (con Erroll Garner), uno dei brani dal suo nuovo disco, 30, rilasciato venerdì 19 novembre. Si tratta di 12 tracce più 3 bonus track presenti solo nell’edizione deluxe del disco, disponibile in esclusiva nei negozi Target.

I know you’ve got things to do (I do too)

I just wanna spend all my time with you (Feel so good)

I’m so hard to impress, don’t leave me on the strtch alone

When I’m out at a party, I’m just excited to get home

And dream about you, all night long

I don’t know how you got through to me (I’m so cold)

It’s all happening so easily (Like oh my god)

It’s so hard to digest, usually I’m best alone

But every time that you text, I want to get on the next flight home

And dream next to you, all night long

Maybe it’s the way you remind me of (Where I come from)

Or how you made me feel beautiful (And this song)

This sidе of you is dramatic, one glimpse and I panic inside

I gеt lost in our hours ‘cause you possess powers that I can’t fight

That’s why I dream about you, all night long

All night long

All night

Traduzione All night parking di Adele

So che hai cose da fare (lo faccio anch’io)

Voglio solo passare tutto il mio tempo con te (mi sento così bene)

Sono così difficile da impressionare, non lasciarmi da sola sul tratto

Quando sono fuori a una festa, non vedo l’ora di tornare a casa

E ti sogno, tutta la notte

Non so come sei arrivato a me (ho così freddo)

Sta succedendo tutto così facilmente (come oh mio dio)

È così difficile da digerire, di solito sto meglio da sola

Ma ogni volta che scrivi, voglio prendere il prossimo volo per casa

E sognare accanto a te, tutta la notte

Forse è il modo in cui mi ricordi (da dove vengo)

O come mi hai fatto sentire bella (e questa canzone)

Questo lato di te è drammatico, uno sguardo e dentro di me vado nel panico

Mi perdo nelle nostre ore perché possiedi poteri che non posso combattere

Ecco perché ti sogno, tutta la notte

Tutta la notte

Tutta la notte