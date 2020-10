Addison Rae premia Harry Styles ai Billboard Music Awards 2020

Addison Rae è salita sul palco con un top senza spalline firmato Valentino ai Billboard Music Awards 2020, in onda mercoledì 14 ottobre dal Dolby Theatre di Los Angeles.

Clicca qui per comprare il libro di Charli d’Amelio!

La star di TikTok appena diventata ventenne ha presentato il Billboard Chart Achievement Award, che è andato a Harry Styles. Ecco cosa ha detto Addison sul palco prima di presentare il premio:

Nel corso di un anno, la mia vita è completamente cambiata grazie a un’app video in formato breve chiamata TikTok. Questa piattaforma consente agli utenti di esprimersi in tutti i modi possibili, comprese le sequenze di danza virali, con le nuove tracce più in voga. Che si tratti di “Say So” di Doja Cat, “WAP” di Cardi B e Megan Thee Stallion o più recentemente di “Dreams” dei Fleetwood Mac, le opportunità di successo sono infinite su TikTok. Può anche aiutare a trasportare una ballerina competitiva dalla Louisiana al palco dei Billboard Music Awards, come è successo stasera.

Dato che Harry non ha potuto raggiungere il luogo dove si è tenutolo spettacolo, Addison Rae ha accettato il premio al posto del cantautore britannico.

Clicca qui per comprare il libro di Elisa Maino!

“Harry Styles non può essere qui stasera, quindi accettiamo questo premio a suo nome”, ha detto la ballerina. Anche il collega, star di TikTok, Spencer Polanco Knight è salito sul palco per presentare un premio! Ecco il video con il discorso di Addison Rae:

. @whoisaddison presents the Billboard Chart Achievement Award at the #BBMAs ! pic.twitter.com/wBCICPgLjn

.@Harry_Styles wins the “Chart Achievement Award” at 2020 #BBMAs!

TikTok star Addison Rae accepted the award on his behalf as Styles was not able to attend. pic.twitter.com/HAxky7b7XD

— Pop Crave (@PopCraveMusic) October 15, 2020