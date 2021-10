Ed Sheeran è positivo al Covid, l’intervista a Che tempo che fa

Ed Sheeran è positivo al Covid. Il cantautore britannico è al momento in quarantena e ieri sera sarebbe dovuto essere tra gli ospiti di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio su Rai 3.

Fazio, nel consueto collegamento col Tg3, ha annunciato che Ed, nonostante la sua positività al Covid19, si sarebbe collegato da remoto con la trasmissione.

In collegamento dalla sua casa in Suffolk, l’artista si è scusato (in italiano) con tutti i fan del Bel paese per la sua assenza in studio e ha ringraziato per aver reso ugualmente possibile il suo intervento. Subito dopo, ha regalato un meraviglioso mash-up di Shivers e Bad Habits.

Nonostante le sue condizioni di salute non siano ottimali e di conseguenza non lo è anche la sua voce, Ed ha voluto regalare al pubblico un’esibizione di tutto rispetto che è stata molto apprezzata da chi ha guardato l’intervista in diretta e chi l’ha recuperata soltanto questa mattina.

Ed Sheeran, intanto, ha spiegato in un post sulla sua pagina Instagram che continuerà a dare le interviste programmate e gli spettacoli da casa.

L’artista ha detto: “Ehi ragazzi, una nota veloce per dirvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto auto-isolando e sto seguendo le linee guida del governo. Significa che ora non sono in grado di andare avanti con qualsiasi impegno in presenza, quindi farò molte delle interviste programmate e gli spettacoli per quanto posso da casa mia. Mi scuso con chiunque abbia deluso, state tutti al sicuro”.

La popstar ha voluto rassicurare i fan, spiegando di essere risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto ad un test e di soffrire sintomi importanti, ma anche di non aver riscontrato conseguenze particolarmente gravi.