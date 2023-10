Moda uomo, affrontare l’inverno con stile: dai must-have di sempre alle novità del 2024

Negli ultimi dieci anni, abbiamo assistito a una costante evoluzione della moda.

Dagli abiti sobri e formali degli inizi del 2010 siamo passati a un’era in cui la sperimentazione, la versatilità e l’individualità hanno conquistato la scena.

Il guardaroba maschile, in particolare, ha subito una trasformazione epocale: le silhouette degli abiti classici sono state rivisitate, dando vita a capi innovativi e unici.

Così sneaker alla moda, t-shirt stampate, giubbotti e giacche uomo sempre più variegate sono diventati veri e propri elementi fondamentali.

La moda eco-sostenibile, poi, ha guadagnato sempre più terreno, con un crescente interesse per i materiali riciclati.

Gli outfit imperdibili del prossimo anno

Con l’autunno ormai arrivato e l’inverno che bussa alla porta stanno comparendo le prime giacche e i primi cappotti.

Si tratta di uno dei capi fondamentali per completare ogni outfit, in grado di donare un tocco in più a qualsiasi abbinamento.

Da sempre, ogni anno in passerella spiccano nuovi modelli e nuovi colori. E anche in questa stagione ce n’è davvero per tutti gli stili: dal più casual, al più elegante.

Innanzitutto non poteva mancare il classico giubbotto di pelle che anche quest’anno si posiziona come elemento chiave della collezione. Diventato in voga fra gli anni ‘70 e ‘80, inizialmente si poteva trovare soltanto il classico modello a chiodo nero.

Oggi, non solo continua ad essere un must-have per tutte le età, ma anche i più grandi stilisti l’hanno fatto loro nelle collezioni autunnali e invernali, pensando a modelli, tonalità e imbottiture totalmente nuove: colorati, neri, eleganti, sportivi, tinta unita o fantasia, ce n’è davvero uno per ogni gusto.

Continuano a dominare la scena, poi, i cappotti classici, principalmente blu, neri e beige. Così come i piumini, sia leggeri che pesanti. Insieme a loro, le giacche in tweed che, con un instancabile design formale, si posizionano fra i preferiti degli uomini. Infine, i più sportivi non rinunciano a bomber e parka: design pulito e snello, imbottitura calda e facilmente abbinabili.

Come scegliere il giubbotto perfetto

La moda invernale offre molte opzioni attraenti e la scelta del giubbotto ideale richiede un’analisi attenta. Innanzitutto, è necessario considerare lo stile personale.

Per chi predilige un look classico, una giacca in tweed potrebbe essere la scelta migliore.

Se invece si preferisce un outfit casual e contemporaneo un bomber, un piumino o un giubbotto di pelle, potrebbero essere più adatti.

Un altro aspetto fondamentale da prendere in considerazione è la funzionalità: si vive in una città particolarmente fredda? Serve per un viaggio in cui si avrà bisogno di scaldarsi? Sono domande necessarie per capire quale giubbotto scegliere.

Infine, la taglia: è importante che il giubbotto non sia né grande né piccolo, perché in quel caso risulterà molto scomodo e anche poco ottimale esteticamente.

In conclusione, anche l’inverno 2023/24 non lascia senza opzioni di giubbotti e giacche da uomo e permette ad ogni individuo di esprimere il proprio stile in modo unico.