Dragon Trainer: ecco chi saranno Hiccup e Astrid nel live action

Anche Dragon Trainer si prepara a (ri)tornare al cinema con un live action, sono stati infatti già scelti gli attori che vestiranno i panni dei protagonisti: Hiccup e Astrid. Si tratta di Mason Thames e Nico Parker. Il film della DreamWorks, già annunciato lo scorso febbraio, punta a fare concorrenza diretta i prossimi live action di casa Disney.

Chi sono Mason Thames e Nico Parker, i futuri protagonisti di Dragon Trainer

Entrambi attori emergenti, Mason Thames e Nico Parker hanno già partecipato a produzioni importanti. Mason Thames ha partecipato infatti a Black Phone, mentre invece Nico Parker è brevemente comparsa in The Last of Us nel ruolo della figlia di Joel (Pedro Pascal) oltre che in Westworld. Gli attori hanno rispettivamente 15 e 18 anni.

Che cosa sappiamo del live action di Dragon Trainer

Al momento non sappiamo molto sul live action di Dragon Trainer, se non che, con tutta probabilità, riporterà sullo schermo le vicende del primo capitolo della trilogia. Nel film Hiccup, figlio del capo villaggio di un popolo nordico, si rifiutava di diventare sterminatore di draghi facendo invece amicizia con uno di loro, una Furia Buia di nome Sdentato.

Dragon Trainer è uscito al cinema nel 2010. Acclamato dal pubblico e dalla critica, il film ha due sequel – l’ultimo dei quali uscito nel 2019. Il franchise si compone anche di quattro cortometraggi e due serie tv.

