Aaron Cenere: audio, testo e significato del nuovo inedito Bianco Luna

Aaron pubblica venerdì 2 giugno il nuovo singolo inedito Bianco Luna che fa parte del suo primo EP Universale.

Il brano è un pezzo che a differenza delle altre tracce del progetto non è stato presentato nella scuola di Amici di cui Aaron ha fatto parte nella 22esima edizione.

Ascolta qui la canzone

Testo Bianco Luna di Aaron

E bianco luna

Sui riflessi

Dei pensieri neri che ho

La retorica

Che so

Non sarà il mio arsenico

Bianco luna tra le vie

Tra le cosce di una space girl

Che mi ha detto porcherie

E mi ha dato rose e bugie

E nelle notti mi ha confuso

Le sere

E nelle sere mi ha toccato

L’amore

Che nella vita

Appari diverso

Anche se non vuoi

E bianco luna

Nella vita i dispetti

Che hai fatto

Ai mostri riflessi

E appesi tra i tetti

Delle case in fiamme

Come donne nei letti

Sfasciati tra le gambe

E balleremo trainati

Dalla paura

Di accennare un sorriso

Le battute su Cristo

E un uomo fallito

Tu sei pura e distante

Come il mio paradiso

Ma ritorni più forte

Quando spegni il suo viso

E mi spegni i suoi fuochi

Lasciati giù nella piazza

Lei era più forte

Ma l’hai lasciata

Con un figlio di p***ana

E una madre un po’ santa

Con la voglia di ammazzarsi

Ma con il sogno di amarsi

E mi accendi l’idea

Che l’ideale è un illuso

Che gira scalzo tra i borghi

Di un paesino sperduto

E nella notte mi ha confuso

Le sere

E nelle sere mi ha toccato

L’amore

Che nella vita

Appari diverso

Anche se non vuoi

Èd è un sogno diverso

Tutto ciò che tocchi

È realtà sperduta

Nell’armadio di Narnia

È neve e bianco luna

È neve e bianco luna

E bianco luna

Nella vita i dispetti

Che hai fatto

Ai mostri riflessi

E appesi tra i tetti

Delle case in fiamme

Come donne nei letti

Sfasciati tra le gambe

E balleremo trainati

Dalla paura

Di accennare un sorriso

Le battute su Cristo

E un uomo fallito

Tu sei pura e distante

Come il mio paradiso

Ma ritorni più forte

Quando spegni il suo viso

Quando spegni l’amore

Quando non mi uccidi

In mezzo a mille pistole

Quando accenni un’arresa

Ma ritorni più forte

Bianco luna sei il riflesso

Del futuro e la morte

Bianco luna

Nella vita i dispetti

Che hai fatto

Ai mostri riflessi

E appesi tra i tetti

Delle case in fiamme

Come donne nei letti

Sfasciati tra le gambe

Balleremo trainati

Dalla paura

Di accennare un sorriso

Le battute su Cristo

E un uomo fallito

Tu sei pura e distante

Come il mio paradiso

Ma ritorni più forte

Quando spegni il suo viso

Il significato di Bianco Luna

Aaron ci ha raccontato di cosa parla questa canzone: “Il brano è un po’ la luce dell’album, ha un po’ il carattere di Universale, ma Universale è il tutto, Bianco Luna è la luce, perché senza luce non si vede niente. Descrive un po’ la strada, il percorso che ho fatto dentro Amici, le notti che ho trascorso lì”.

