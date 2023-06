Aaron Cenere: audio e testo di Mi prenderò cura di te dall’EP Universale

Aaron pubblica venerdì 2 giugno il suo primo EP Universale. Il brano Mi prenderò cura di te è una delle tracce del suo primo progetto discografico ed è scritto e prodotto da Giulio Nenna.

Testo Mi prenderò cura di te di Aaron

Hey tu

Sai di drammi e di nostalgie

Le stesse che

Non mi dici mai

Ma che poi amerei

Hey tu

Sei la donna che poi

Hai sempre sognato

Che nessuno ha mai

Davvero capito

Ma lo sai

Che io

Mi prenderò cura di te

Anche quando il mondo

Non sogna

Anche quando di colpo

La timidezza ti farà

Stare in silenzio

Anche quando poi il tempo

Ci cambierà

Guarderemo il sole

Che tramonta

E come un graffio

Sulla pelle brucia ancora

Ma sarà l’ultima volta

Sarà la tua

Hey tu

Sai di New York

E un po’ di me

Un po’ un casino come te

Si lo so

Che lo sai

Hey tu

Sei la donna che poi

Ho sempre sognato

Che ti senti un po’ sola

L’ho capito

Ma lo so

Che lo sai

Mi prenderò cura di te

Anche quando il mondo

Non sogna

Anche quando di colpo

La timidezza ti farà

Stare in silenzio

Anche quando poi il tempo

Ci cambierà

Guarderemo il sole

Che tramonta

E come un graffio

Sulla pelle brucia ancora

Ma sarà l’ultima volta

Sarà la tua

Voglia di sbagliare

Di lasciarti viziare

Forse è presto

Per lasciarti andare

E farti volare

Voglio amarti

Fino a non finire

Fino a non tornare

Prenderò i nostri giorni

Mi prenderò cura di te

Anche quando il mondo

Non sogna

Anche quando di colpo

La timidezza ti farà

Stare in silenzio

Anche quando poi il tempo

Ci cambierà

Guarderemo il sole

Che tramonta

E come un graffio

Sulla pelle brucia ancora

Ma sarà l’ultima volta

Mi prenderò cura di te

Mi prenderò cura di te

