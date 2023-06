Aaron Cenere: audio e testo di Universale dall’EP Universale

Aaron pubblica venerdì 2 giugno il suo primo EP Universale. Il brano omonimo è una delle tracce del suo primo progetto discografico ed è prodotto da Zef e Starchild.

Ascolta qui la canzone

Testo Universale di Aaron

E tu che mi sapevi dire

Che se amavo era

Solo per non starmi

A pensare

Cosa non c’è sul mare

Come sei universale

Come sei sola

Come sei dolce

Poi ti sei fatta male

E come questa storia

Passa tra le strade

E si ferma tra le onde

Tra le auto che son troppe

Aspettando un incrocio

Come un temporale

E questo tempo si riflette

Poi si nutre delle notti

Dentro crepe nel mare

Universale

Come l’amore che

Ti ho scritto

Nella busta poi

C’è un vizio che

Si chiama anche giudizio

Universale

Come la luce sul soffitto

Che scandiva le pareti

Nell’estate facevamo male

Come il rifugio costruito

Tra paura e indecisione

Tu eri sola e

Universale

Come una semplice

Canzone è per me

Solo amore solo amore

Universale

Sale come l’ansia sale

Racconto di un posto

Che mi ha salvato

Da quando son stato

Nelle notti a mare

O nelle notti ero

Universale

Che unico fa male

Era universale

Grazie donna mare

Era universale

Musica dannata

Che te ne sei andata

E sai cambiare

Come una rosa in autunno

Hai sofferto

Hai camminato

Ma poi hai perso

Siamo stati

In gabbia dentro

Questo senso

Poi ti sei arresa

Ancora contro il tempo

Ma tieni duro

Corri contro il muro

Che la notte è nostra

È vita di sicuro

Salva da nessuno

Ma

Se accetti di stare con me

Staremo bene

Saremo come nei sogni

Con le catene

Ma adesso

Ancora non siamo noi

Ma

Questo tempo si riflette

Poi si nutre delle notti

Dentro crepe nel mare

Universale

Come l’amore che

Ti ho scritto

Nella busta poi

C’è un vizio che

Si chiama anche giudizio

Universale

Come la luce sul soffitto

Che scandiva le pareti

Nell’estate facevamo male

Come il rifugio costruito

Tra paura e indecisione

Tu eri sola e

Universale

Come una semplice

Canzone è per me

Solo amore solo amore

Universale

Universale

Universale

Universale

Solo amore solo amore

Se accetti di stare con me

Staremo bene

Saremo come nei sogni

Con le catene

Se accetti di stare con me

Staremo bene

Saremo come nei sogni

Con le catene

Potrebbe interessarti anche:

Le date del primo instore tour dell’artista