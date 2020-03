Tutti a casa, ma connessi per fare quattro chiacchiere con i propri beniamini. Succede su TikTok: tutte le sere alle 18.00 la piattaforma accorcia le distanze portando ancora una volta allegria e creatività grazie al programma di dirette A casa con TikTok che vede la partecipazione dei creator più popolari e artisti.

A Casa con TikTok: ecco tutti gli ospiti dei prossimi giorni!

L’iniziativa, inaugurata con Cecilia Cantarano, proseguirà anche la prossima settimana con un ricco e variegato palinsesto che vede numerosi ospiti tra cui, come special guest di lunedì 30 marzo, il cantante Mahmood e, il 2 aprile, Ghali.

Musica, make-up, intrattenimento, ma anche sport e fashion. Questi i temi delle live serali, che daranno occasione agli utenti di avvicinarsi a top creator e cantanti, porre loro domande e chiedere consigli. Il weekend inizia venerdì 27 marzo con l’intrattenimento del duo più pazzo del web – come amano definirsi Matt & Bise – per proseguire, sabato sera, con un’altra affiatata e comica coppia, Lapresa Twins.

Ad alternarsi ai creator, anche tre dei principali artisti musicali della scena italiana. Francesca Michielin e Mahmood, rispettivamente domenica 29 e lunedì 30 marzo, seguiti da Ghali il 2 aprile. Tutti presenti attivamente su TikTok, i cantanti si presteranno per una chiacchierata informale e intima con i loro fan.

Altra coppia, questa volta di innamorati, saranno gli ospiti delle live di martedì 31 e mercoledì 1 aprile. Virginia Montemaggi intratterrà i suoi oltre 4 milioni di follower con un fashion tutorial; training session invece sotto la guida di Vincenzo Cairo. L’intrattenimento torna venerdì 3 aprile con Gabriele Vagnato e la stand-up comedy: si preannunciano sketch ad alto tasso di ironia. Il fine settimana, vede la top creator con quasi 5 milioni di follower Elisa Maino con un make-up tutorial; domenica 5 aprile sarà Vincenzo Tedesco, da sempre noto per la sua travolgente allegria e spontaneità, a chiudere le dirette.

La community ha risposto con entusiasmo e partecipazione, arrivando puntuale al rendez-vous con la creatività. A casa con TikTok è andata ad aggiungersi agli altri trend nati spontaneamente in queste ultime settimane sulla piattaforma per avvicinare le persone e creare momenti di allegria in perfetto stile TikTok. Trainate dall’hashtag #iorestoacasa – con oltre 640.000 contenuti creati e oltre 950 milioni di visualizzazioni – si sono aggiunti #lavatilemani, #distantimauniti, #andràtuttobene, #plankchallenge e #smartworking.

Qui sotto trovate il programma completo e gli orari delle dirette di A Casa con TikTok!