Congratulazoni ad Alessandro Montesi in arte Monte! Esce oggi, 6 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Paranoia, il suo primo singolo!

Il singolo del giovanissimo cantante – che vanta milioni di views su YouTube con i suoi due più recenti brani – ammicca alla trap futuristica americana mantenendo un feeling italiano ed è caratterizzato da una chiave melodica in perfetto stile teenagers.

Ecco di cosa parla il testo di Paranoia di Monte!

La paranoia, argomento centrale del singolo, è un’emozione molto diffusa tra gli adolescenti di oggi. Secondo l’artista è una delle prove più difficili da superare perché un ragazzo che sta per entrare nella vita adulta è sempre pieno di incertezze soprattutto a proposito di ciò che gli accadrà in futuro, di preoccupazioni per il fatto di essere l’unico artefice del proprio destino ma anche di dubbi sulle persone che lo circondano. Il brano rappresenta insomma l’intricato viaggio nella mente di un adolescente alle prese con le difficoltà della vita.

Qui sotto trovate il testo della canzone Nuova Paranoia di Alessandro Montesi!







Open world, non dirmi dove devo andare tanto già lo so

Lei mi parla ma non sento niente

sto sulla mia wave e faccio un sogno ricorrente

dove questa gente fa troppe domande

sono sopra il monte, lo sai, penso troppo in grande

sembra che ora è suonata la sveglia

le vostre parole s’inebbian

voi un mare di balle io un mare di bolle

volate da ? ferma

ho un sospiro, non lo so

la vita è un dolce open world

sto sfiorando Nord Face

sai quanti bla bla bla

sto nel mio mondo, fra, tu resta la

viaggio come Fry, per voi sono fly

non lo chiedi mai se qualcosa non va

Noia, ma che paranoia

lui mi parla, lei mi parla

ascolto solo i miei

noia, ma che pare, no fra

lui mi chiama, lei mi chiama

e sto sulla mia wave

Noia, ma che paranoia

lui mi parla, lei mi parla

ascolto solo i miei

noia, ma che pare, no fra

lui mi chiama, lei mi chiama

e sto sulla mia wave

sai quanti bla bla bla

sto nel mio mondo, fra, tu resta la

Più ripenso a cosa dici

più ti dico di no, fra’

più ci penso, non è Amici

vuole la chiave di Malta

le spari ma senza mirare

vuol diventare virale

mi parli di un altro che adesso è in alto

partito dal basso ma senza le scale

non ti ascolto, no, la solita noia

voi siete i boss nel mio open world

Open world, non dirmi dove devo andare tanto già lo so

sto con i miei bro’

se la vita fosse un gioco me la vivo over world

Noia, ma che paranoia

lui mi parla, lei mi parla

ascolto solo i miei

noia, ma che pare, no fra

lui mi chiama, lei mi chiama

e sto sulla mia wave

Noia, ma che paranoia

lui mi parla, lei mi parla

ascolto solo i miei

noia, ma che pare, no fra

lui mi chiama, lei mi chiama

e sto sulla mia wave

se la vita fosse un gioco me la vivo open world, yah

se la vita fosse un gioco me la vivo open world, yah