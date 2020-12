10 canzoni più ascoltate su TikTok 2020: la classifica dei balletti

10 canzoni più ascoltate su TikTok 2020: ecco la classifica con i brani che hanno segnato questi ultimi 12 mesi sulla piattaforma!

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, negli ultimi giorni TikTok ha iniziato a rivelare tutte le canzoni che hanno segnato questi ultimi 12 mesi.

Clicca qui per comprare il remix di Savage Love!





Il 2020, oltre ad essere stato l’anno della pandemia, è stato anche e soprattutto l’anno della definitiva esplosione di TikTok. Il social ha accompagnato milioni di ragazzi e ragazze in tutto il mondo, chiusi in stanza e di conseguenza obbligati a passare il tempo davanti al loro smartphone.

Proprio la pandemia ha spinto milioni di persone a interpretare personaggi, improvissare balletti e dare vita a profili da milioni di followers. Ne sanno qualcosa i ragazzi della Hype House o quelli della nostra Chill House.

Ma lo sapete quali sono stai i brani che influencer e “persone comuni” hanno ballato di più? Ecco la classifica completa con tutti i pezzi!

Clicca qui per attivare la prova gratis

Le 10 canzoni più ascoltate su TikTok nel 2020: ecco la classifica completa

Trionfa la hit virale di Laxed, Siren Beat! Il pezzo virale ha ottenuto questo straordinario risultato anche grazie al remix di Jason Derulo e a quello dei nostri adorati BTS!

Del successo del pezzo su TikTok, fra le altre cose, noi di Ginger Generation ve ne avevamo parlato in una puntata molto speciale del nostro podcast!

1. Jason Derulo & Laxed – Savage Love (Siren Beat)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

2. Megan Thee Stallion – Savage

3. Jackboys & Travis Scott – Out West

4.Cardi B & Megan Thee Stallion – WAP

5.Doja Cat – Say So

6.Saweetie – Tap In

7.Roddy Ricch – The Box

8.Rod Wave – Rags2Riches

9.Benee – Supalonely

10, Pop Smoke – What You Know Bout Love