Sofia Tornambene: Solo è il nuovo singolo della vincitrice di X Factor 13

Mercoledì 9 dicembre, arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali Solo, il nuovo brano di Sofia Tornambene che segna una nuova fase artistica della giovane cantautrice, dopo la trilogia di canzoni completamente unplugged, frutto di una straordinaria sessione di registrazione negli studi della RCA: Tra l’asfalto e le nuvole, Finali imprevisti e Fiori Viola.

Solo, scritta dalla stessa Sofia insieme a Maestro, che ne firma anche la produzione, è una traccia electro-pop dalle venature r’n’b e black.

Nel testo emerge la tensione emotiva di chi vive in bilico tra la voglia di lasciarsi andare e le insicurezze che ci trattengono (Lo sai sono in bilico/Tra uno sguardo un po’ timido/E passare una notte di follie /E portarti con me nelle mie).

Attraverso una scrittura originale e contemporanea, Sofia ci accompagna tra le autostrade del suo mondo interiore con la musica dello stereo a tutto volume. Il brano segna un ulteriore step nel percorso di Sofia che la vede sperimentare in un mix unico tra la musica italiana e le sonorità r’n’b contemporanee.

Biografia di Sofia Tornambene:

18 anni appena compiuti, di Civitanova Marche, Sofia Tornambene ha iniziato a studiare canto sin da piccola seguendo le orme del padre, un musicista jazz. Appassionata di arti marziali, seppur giovanissima è riuscita a farsi largo fino alla vittoria di #XF13 con un ricercato percorso sempre in equilibrio tra fragilità e potenza. Oltre al singolo A domani per sempre, con cui ha vinto X Factor 13, Sofia ha pubblicato altri 4 brani: Ruota Panoramica, Tra l’asfalto e le nuvole, Finali imprevisti e Fiori viola.