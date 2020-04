Disney Family Singalong: quando arriverà su Disney+ Italia?

Poco più di una settimana fa sul canale statunitense ABC è andato in onda Disney Family Singalong, di cui vi abbiamo già ampiamente parlato. Come sapete lo show era pensato come una sorta di karaoke delle canzoni Disney più famose, reinterpretate per l’occasione da alcuni degli artisti più importanti del panorama musicale internazionale.

Lo show, già disponibile negli USA su Disney+, pare che potrebbe arrivare per intero anche da noi. Stando ad alcune indiscrezioni pare infatti che Disney Family Singalong sarà rilasciato in Francia il 1 maggio tramite Disney+.

Dal momento che Italia e Francia rientrano nella stessa zona di riferimento della piattaforma è facile intuire che anche noi potremmo rivedere lo show per intero a partire da quella data. Aspettiamo però notizie certe.

Disney Family Singalong è stato pensato appositamente dalla Disney per alleggerire con un po’ di magia questo periodo così particolare. L’idea di poter rendere le esibizioni fruibili in tutto il mondo è quindi ideale per tutti coloro che, non abitando negli USA, si sono persi la serata per intero.

Ecco la lista degli artisti che hanno partecipato a Disney Family Singalong:

“A Dream Is A Wish Your Heart Makes” from Cinderella – Demi Lovato and Michael Bublé

“A Spoonful of Sugar” from Mary Poppins – Little Big Town

“Be Our Guest” from Beauty and the Beast– Derek Hough and Hayley Erbert, with a special appearance by Julianne Hough

“Can You Feel the Love Tonight” from The Lion King – Christina Aguilera

“Colors of the Wind” from Pocahontas – Tori Kelly

“Do You Want to Build a Snowman” from Frozen – Thomas Rhett

“Friend Like Me” from Aladdin – James Monroe Iglehart with Broadway Company of Disney’s Aladdin

“Gaston” from Beauty and the Beast – Josh Gad, Luke Evans and Alan Menken

“How Far I’ll Go” from Moana – Auliʻi Cravalho

“I Won’t Say I’m In Love” from Hercules – Ariana Grande

“I Wan’na Be Like You” from The Jungle Book – Darren Criss

“I’ll Make A Man Out Of You” from Mulan – Donny Osmond

“It’s a Small World” – John Stamos

“Let It Go” from Frozen – Amber Riley

“The Bare Necessities” from The Jungle Book– Erin Andrews, Bobby Bones, Carrie Ann Inaba and Marcus Scribner

“Under The Sea” from The Little Mermaid – Jordan Fisher

“You’ve Got a Friend In Me” from Toy Story – Josh Groban

“When You Wish Upon a Star” from Pinocchio – Beyoncé