Yari Gerussi: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’influencer!

Torniamo a parlare di Instagram star e di giovani e tenaci imprenditori su Ginger Generation! Lo spazio di oggi è dedicato a Yari Gerussi!







L’ imprenditore bresciano non è un volto nuovo, ha infatti partecipato a diversi programmi televisi come Mattino Cinque noto programma mattutino targato canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ma non è certo finita qui!

Yari lo abbiamo infatti conosciuto anche grazie alla sua partecipazione a Riccanza – Vita da cani, dove ha presentato la sua adorabile cagnolina Shyla!

Cani che vanno in Ferrari e agenzie matrimoniali per cani | #Riccanza: Vita da Cani - Episodio 1

Chi è Yari Gerussi: tutte le curiosità sull’imprenditore e ex protagonista di #Riccanza

Nato a Udine nel 1988, si affaccia presto al mondo del lavoro. La sua è una famiglia di umili imprenditori che, come spesso accade, nel 2005 attraversa un periodo di crisi economica, difficile da superare. Yari si ritrova a svolgere i lavori più umili per racimolare soldi ed è proprio da questa difficoltà che nasce in lui una forza morale inaspettata che gli consente di superare questo momento difficile. Gli si radica dentro una profonda voglia di emergere ed è proprio questo spirito positivo unito a un pizzico di fortuna (che non guasta mai!) a condurlo al successo.

I momenti difficili ci sono stati, come è normale che sia, ma Yari è la dimostrazione che tutti possono farcela e, laddove da soli non sappiamo come muoverci, basta affidarsi alle persone giuste. Ed è proprio questo il suo ruolo: aiutare i suoi clienti a raggiungere con successo i loro sogni.

Yari oggi: ecco di cosa si occupa!

Oggi Yari Gerussi è titolare e amministratore unico di diverse società nazionali nel mondo dei servizi. Ma per arrivare a questa posizione c’è stato un percorso lungo e ben articolato!

Dall’età di 16 anni Yari lavora nella stessa società di intermediazione finanziaria assicurativa. All’inizio si è occupato della segnalazione di potenziali clienti, per poi diventare consulente e infine direttore nel corso degli anni.

LA SVOLTA SU INSTAGRAM

Nel 2015 inizia a postare su Instagram contenuti inerenti al suo Life Style di medio/alto livello. Grazie alla sua presenza social viene contattato da centinaia di persone che gli chiedono quale sia il suo lavoro perché anche loro avrebbero voluto emulare la sua vita e fare ciò che faceva lui.

Ed è cosi che inizia l’ascesa nel mondo dei social! Yari oggi conta piu di 85 mila followers nel suo profilo instagram, dove migliaia di ragazzi lo seguono ogni giorno e trovano ispirazione da lui e dal suo stile di vita.