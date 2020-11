Emanuele Ripari: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’influencer!

Su Ginger Generation vi parliamo spesso di teen idols belli, bellissimi e super seguiti sui social. Di norma sono cantanti, oppure attori. Ma come sapete di recente abbiamo iniziato ad occuparci anche di Instagram star, proprio come Emanuele Ripari, di cui vi parliamo quest’oggi!

Emanuele Ripari, che come si dice in gergo tecnico è assolutamente “boyfriend material”, si è fatto conoscere su Instagram e sui social proprio grazie ad un indubbio fascino. Ma anche grazie ad un carisma che, siamo sicuri, lo porterà molto lontano molto presto.

Scoprite dunque tutte le curiosità sull’influencer insieme a noi!

Emanuele Ripari, giovane influencer italiano di 20 anni, nasce ad Ancona. Emanule è proprio la definizione di sex symbol e fa impazzire tutte le ragazzine del web.

Sfrontato, bello, ma sopratutto un bravo ragazzo, si racconta tramite la palestra e i suoi diversi viaggi in giro per l’italia. Ma c’è di più, molto di più. L’influencer è infatti anche un punto di riferimento per le sue piccole fan, alle quali dà consigli e parla ogni volta che ne sentano il bisogno.

Ed è proprio la continua interazione con chi lo segue con affetto che ha permesso ad Emanuele di ottenere numeri molto importanti su Instagram, oltre che su Ask.fm. In ogni caso il vero e proprio giro del web, con migliaia e migliaia follower su Instagram, è avvenuto solo in tempi recenti.

Ho vissuto diversi anni in un paesino vicino Roma. Per adesso ho tanti, tantissimi obiettivi. Vorrei innanzitutto portare avanti la mia passione, la palestra! Poi da tempo un pensiero che mi gira per la testa è scrivere il mio primo libro. Vorrei raccontarmi e chi come me si sia ritrovato nelle mie stesse situazioni. Vorrei che la gente si potesse in qualche modo rispecchiarsi in me ed essere capiti.

Ovviamente poi tra le tante cose mi piacerebbe portare avanti questo percorso che sto facendo sui social e far divertire e intrattenere le persone ogni giorno. A breve mi trasferirò a Milano: qui sogno di poter realizzare tutti i miei sogni e portare avanti le mie passioni!