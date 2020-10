Finalmente una bella notizia, siamo felici di annunciarvi che venerdì 30 ottobre è uscito X FACTOR MIXTAPE 2020!





Edito da Sony Music Italia, l’album contiene i brani originali dei 12 concorrenti del Live di X Factor 2020! Stiamo parlando di BLIND, BLUE PHELIX, CASADILEGO, CMQMARTINA, EDA MARÌ, LITTLE PIECES OF MARMELADE, MANITOBA, MELANCHOLIA, MYDRAMA, N.A.I.P., SANTI, VERGO.

Un progetto fatto di sogni, di vite, di viaggi alla scoperta di nuovi orizzonti musicali.

Ecco la tracklist completa di X Factor Mixtape 2020!

Blind – Cuore Nero (prod. Frenetik&Orang3)

MYDRAMA – Cornici Bianche (prod. Young Miles)

Melancholia – Léon

Vergo – Bomba

cmqmartina – Serpente (prod. Strage)

Blue Phelix – South Dakota

Manitoba – La Domenica

Eda Marì – Male

Casadilego – VITTORIA (prod. Strage – Slait)

N.A.I.P. – Attenti Al Loop

Santi – Bonsai (prod. Frenetik&Orang3)

Little Pieces Of Marmelade – One Cup of Happiness

Sin dalle battute iniziali X FACTOR – lo show di Sky prodotto da Fremantle – ha lasciato spazio ai brani originali dei concorrenti in gara. Da venerdì 30 ottobre li conosceremo più a fondo grazie proprio alle tracce contenute nel Mixtape, che saranno eseguite durante la prima puntata dei Live, giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV e sempre disponibile on demand.

X FACTOR MIXTAPE 2020 è una fotografia, un’istantanea che cattura i primi importantissimi passi di un’avventura, un nuovo modo di vedere i talenti che abbiamo già conosciuto nelle scorse puntate del programma… 12 carte d’identità musicali che non riusciremo più a toglierci dalla testa.

All’interno del disco, dunque, troverete anche la canzone che ben presto consacrerà un nuovo grande talento della musica pop italiana. Cosa aspettate? Acquistatelo subito o ascoltatelo in streaming, supportate la musica in questo momento così difficile!