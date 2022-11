Versailles – Comfort Fit feat. Missey: audio e testo del nuovo singolo

Versailles pubblica oggi il singolo Comfort Fit con la collaborazione della nuova promessa dell’R&B italiano MISSEY.

Versailles racconta: “C’era necessità di fare un brano insieme, ma allo stesso tempo volevamo che fosse una cosa che avesse un’urgenza umana oltre al semplice voler fare una canzone. Abbiamo parlato dell’incomunicabilità che si raggiunge a un certo punto all’interno di un rapporto e degli ostacoli che si presentano davanti a due persone nel momento in cui si sente di aver raggiunto una sorta di stabilità”.

Testo Comfort Fit Versailles

Dove finisce la strada

Per ritornare a casa

Se casa mia eri tu

E ora non sei più nei radar

Ci sfinisce sta fantasia fatalista

Io preferirei bruciare dentro a una mista

(Sparire nella nebbia fitta)

Ma sono sogni solo se li tieni

Lontani dalla strada

Che ti fai a piedi

Ora siamo soli

Ma ancora interi

Gli unici veri

Troppi gli incubi

Cazzo dov’eri?

Guardo crescere

Come cantieri

Cento problemi

Richiami

Pensieri

Gli scleri

Di cui siamo pieni

Le clessidre sono distanze lunghissime

Dentro due occhi vicini

Osservano dove si sposta il tempo

Siamo in piedi davanti a stanze buissime

Mi chiedi “vuoi che procediamo o che rallento?”

Ora compro comfort fit

Ci stiamo comodi

Ma ti sfiora l’idea

Che ti soffochi

Fare pronostici

Prima dei postumi

Noi schiena contro schiena

Lontani già un’eternità

Mai una cosa intera

Che siamo solo due metà

E sapevo da un po’

Che i tuoi consigli

Sono frecce vicinissime

Mi colpiscono in cerca della traiettoria

Più giusta e più ti incide

Più progetti e non sei incline

Poco sale per troppe ferite

Poco fiato per restare in vita

Ma se ci stacchiamo

Dove ci appoggiamo

Non ti sembra strano

Dove sei finita? Dove?

Le clessidre sono distanze lunghissime

Dentro due occhi vicini

Osservano dove si sposta il tempo

Siamo in piedi davanti a stanze buissime

Mi chiedi “vuoi che procediamo o che rallento?”

Ora Compro comfort fit

Ci stiamo comodi

Ma ti sfiora l’idea

Che ti soffochi

Fare pronostici

Prima dei postumi

Ora Compro comfort fit

Ci stiamo comodi

Ma ti sfiora l’idea

Ma ti sfiora l’idea

Che ti soffochi

Fare pronostici

Prima dei postumi

Noi schiena contro schiena

Lontani già un’eternità

Mai una cosa intera

Che siamo solo due metà

I prossimi concerti di Versailles

Il nuovo singolo arriva a sei mesi dall’ EP d’esordio -PATICO, il disco che ha confermato la maturità dell’artista dopo l’esperienza di X Factor 2021, dove si è fatto conoscere al grande pubblico grazie al brano Truman Show.

In contemporanea all’uscita del singolo, Versailles annuncia anche le prime due date del nuovo tour: sarà infatti martedì 8 novembre all’Arci Bellezza di Milano e martedì 29 novembre al Locomotiv Club di Bologna. Info e biglietti: Altini Cose.