X Factor 2020: annunciata la data di inizio su Sky Uno

X Factor 2020 inizia a prendere seriamente forma! Il mese scorso, infatti, Alessandro Cattelan ha confermato i nomi dei quattro giudici che vedremo presto sul tavolo del talent show più amato di Sky Uno. Ora sappiamo che la nuova edizione prenderà il via il prossimo 17 settembre su Sky Uno.

Ad X Factor 2020, come da anticipazioni, vedremo due clamorose new entry ma anche due giudici che abbiamo già imparato ad amare ed apprezzare. Le novità di questa edizione sono Emma Marrone, che torna in tv dopo un periodo di pausa forzato, e Hell Raton. Gli altri due giudici sono il nostro amato Mika e Manuel Agnelli, leader degli Afterhours!

Un nuovo inizio, con una nuova formazione. Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, insieme con l’obiettivo di trovare i dodici giovani artisti che durante le varie fasi di selezioni si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Perché al centro dello show che sta per ripartire, in una fase di cambiamento epocale, quest’anno più che mai ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori.

Ecco come la cantante salentina Emma Marrone ha commentato l’inizio di questa sua nuova esperienza nel talent show:

Ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero! Stiamo vivendo un periodo “strano” e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà “diversa” dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza. Non vedo l’ora di condividere questo ruolo con gli altri giudici che sono artisti che stimo molto. Faremo del nostro meglio! Ne sono sicura!