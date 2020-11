X Factor 2020: chi presenterà il secondo Live Show?

Ieri sera è arrivata la notizia della positività al COVID-19 di Alessandro Cattelan, storico presentatore di X Factor. Niente di grave se consideriamo che la scoperta è stata fatta non a causa di sintomi ma grazie ai controlli di routine a cui si sottopone tutto il cast e il pubblico del talent show. Ciò, tuttavia, esclude categoricamente la presenza del conduttore in studio per la prossima puntata dei Live Show che andrà in onda questo giovedì, per ovvi motivi.

Al momento, la blogger e conduttrice Daniela Collu sembra la pretendente più accreditata a sostituire Cattelan per questa seconda puntata.

La produzione di X Factor avrebbe però ben tre possibilità. La prima, comporterebbe la conduzione da remoto di Cattelan, come quanto fatto da Carlo Conti lo scorso venerdì con Tale e Quale Show. Le altre due prevedono una sua sostituzione.

Adnkronos questa mattina, riportando per la maggior parte nomi già indicati da FQ Magazine, ha svelato che i contendenti per la conduzione del secondo live di X Factor sono Enrico Papi, conduttore di Guess My Age, già impegnato in questa stagione in prime time con Name That Tune.

Un altro nome è Lodovica Comello, conduttrice di Italia’s Got Talent, sostituita proprio nell’ultima finale del talent show di TV8 da Papi a causa della nascita del primogenito Teo. E poi c’è Alessio Viola, conduttore di Ogni Mattina, e appunto Daniela Collu, già conduttrice di Hot Factor.