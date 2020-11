Sfera Ebbasta è morto…nel video ufficiale di Bottiglie Privé! (testo)

Sfera Ebbasta è morto…ma non vi preoccupatevi! Si tratta soltanto di un’idea creativa per il video ufficiale che accompagna il suo nuovo singolo, Bottiglie Privè!

Nel brano, prodotto interamente da Charlie Charles, Sfera riflette su questi quattro anni di ascesa vertiginosa che lo hanno portato da Cinisello alle collaborazioni con i più grandi artisti del mondo. Il video, dunque, così come il pezzo, è uno sguardo indietro con un pizzico di malinconia.

Sfera Ebbasta è morto nel video di Bottiglie Privé: ecco la clip!

Il video diretto da Pepsy Romanoff, già regista di FAMOSO, è realizzato in parte utilizzando proprio le immagini del film disponibile worldwide su prime video. Bottigliè Privè con il suo tono intimo e introspettivo si pone quasi come colonna sonora del film. Nel video, mentre Sfera si specchia, vediamo sovrapporsi e mescolarsi riprese del 2016 a quelle di oggi in un ipotetico dialogo fra il sé del passato e quello del presente. Le immagini raccontano l’esigenza di evolversi dovuta al successo e come esso ti cambia, ma anche la volontà di non dimenticare le proprie origini. Con il video di Bottiglie Privè paradossalmente Sfera rivendica e al tempo stesso chiude con il proprio passato. E forse, riguardare al proprio passato con consapevolezza e affetto, aiuta a guardare con maggiore convinzione al futuro.

Ecco il video della canzone!

Sfera Ebbasta - Bottiglie Privè

Bottiglie Privé è il primo pezzo estratto da Famoso, il quarto disco della carriera dell’artista. Per l’occasione Sfera Ebbasta ha deciso di pubblicare ben quattro versioni del nuovo album. Fra queste trovate due speciali versioni deluxe che potete acquistare qui sotto!