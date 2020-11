Hamilton su Disney Plus: la recensione del musical e le canzoni più belle

Quando nel 2015 Lin Manuel Miranda debuttò a Broadway con il musical Hamilton, probabilmente non si sarebbe mai aspettato che sarebbe diventato un successo tale. Lo spettacolo si è infatti trasformato non soltanto in uno degli show più visti e meglio recensiti di sempre oltreoceano, ma anche un fenomeno di costume. E a ragione.



Hamilton è in tutto e per tutto un vero e proprio capolavoro, uno show incredibile, emozionante e magistralmente interpretato da un cast eccelso. Anche se, bisogna ammettere, non è esattamente per tutti. Ma di che cosa parla Hamilton, quali sono i personaggi, e perché tutti ne hanno parlato?

La recensione di Hamilton

Lo show è il racconto della storia di Alexander Hamilton,uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, interpretato da Lin Manuel Miranda. La sua ascesa politica, inficiata dal rivale Aaron Burr (uno straordinario Leslie Odom Jr), lo porterà a lottare per la sollevazione contro l’Inghilterra. Sarà proprio grazie al suo aiuto, ma anche grazie a George Washington, che gli USA riusciranno a rendersi indipendenti e a scrivere la loro prima Costituzione.

Hamilton | Official Trailer | Disney+

Hamilton è uno spettacolo molto politico, che con un’infinità di riferimenti e vere e proprie chicche, racconta il passato degli USA parlando anche del presente. E facendolo in modo lucido ed estremamente coinvolgente e a tratti esilarante.

Tutto lo show è infatti cantato in rap e soul, un genere particolarmente amato negli Stati Uniti. Non è d’altra parte un caso che il cast sia composto principalmente da attori afroamericani o figli di migranti, proprio come Lin Manuel Miranda.

Attenzione però: nonostante il livello degli interpreti sia eccelso a dir poco (e anche quello delle canzoni) non necessariamente potrebbe piacervi Hamilton, particolarmente se non masticate bene l’inglese e se non amate il genere hip hop.

Le canzoni: ecco le migliori

Hamilton è ricco, ricchissimo di canzoni eccezionali.

Le migliori restano senza ombra di dubbio The room where it happens (la canzone dove scopriamo chi è il vero Aaron Burr), ma anche l’emozionante Wait for it, la commovente Dear Theodosia (dove Hamilton e Burr si rivolgono ai rispettivi figli) e Satisfied. Quest’ultima da molti è considerata il pezzo per eccellenza di Hamilton: è la canzone dove Angelica Schuyler (Renée Elise Goldsberry è pazzesca) dichiara il suo amore tormentato per Hamilton.

Qui sotto potete recuperare tutte le canzoni di Hamilton!