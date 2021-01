La prima puntata del nuovo docu-reality di Rai Due, La Caserma andrà in onda in prima serata mercoledì 27 gennaio. La prima edizione di questo format, inoltre, non sarà ambientata ai giorni nostri ma ai tempi della prima guerra mondiale.

Tra i ragazzi protagonisti vedremo, come vi abbiamo anticipato, anche George Ciupilan che ha già partecipato a Il Collegio.

Sarà lui uno dei 21 ragazzi che dovranno essere in grado di sopportare sveglie all’alba, esercitazioni e turni di guardia notturni.

“Unità, solidarietà, consapevolezza: questo è il luogo in cui si impara il senso della disciplina e del rispetto delle regole”, ecco cosa dobbiamo aspettarci da La Caserma.

Dov’ è ambientata La Caserma?

Quella che era la Villa Sacro Cuore di Santa Giuliana presso Levico Terme e ospitava dei giovani seminaristi, si è trasformata in set televisivo per realizzare il nuovo format.

In passato ci hanno trascorso settimane di campeggio dei gruppi parrocchiali del Trentino e del Veneto, come informa il quotidiano locale L’ Adige.it.

La Caserma metterà alla prova la millennial generation, considerata individualista e meno abituata alle regole della vita di gruppo.

La mission? Tanta emozione e una nuova esperienza di convivenza e crescita personale per i giovani protagonisti che hanno attraversato una serie di casting in tutta Italia. E ora sono pronti per la sfida, militar style, nell’improvvisata caserma di Levico.

Rai Due ha realizzato il docu-reality in collaborazione con Blu Yazmine e lo ha basato sul format internazionale Lads’ Army.

La Caserma è un mix avvincente tra reality esperienziale e adventure. Una grande sfida per 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che per sei settimane vivranno in uno scenario particolarmente suggestivo. E voi guarderete questo nuovo programma?