Voglio essere un mago: giorno e orario delle tre ultime puntate

Voglio essere un mago è il nuovo reality-talent di Rai 2 in collaborazione con Stand by me. Eccoci arrivati agli ultimi tre appuntamenti, in un nuovo orario di messa in onda.

Anziché in prima serata, la conclusione del programma dalle atmosfere magiche verrà trasmesso in una nuova collocazione nel palinsesto della seconda rete Rai.

In che giorno è trasmesso Voglio essere un mago? Le ultime tre puntate, della durata di 45 minuti, andranno in onda alle 17.15 di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre.

La fontana dei leoni li ha divisi in 3 casate 🟥🟨🟦 creando gruppi coesi e solidi ma da ora in poi le squadre si sciolgono ❌ Ogni apprendista è in gara con se stesso! Chi avrà la meglio? #VoglioEssereUnMago torna domani ore 17.15 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay ✨ #VEUM pic.twitter.com/Yq72HopOMA — Rai2 (@RaiDue) October 18, 2021

Anticipazioni Voglio essere un mago

Dopo l’ultima sfida tra le tre casate, le Volpi Rosse sono risultate le peggiori. Siccome non ha superato il fatidico test di sbarramento riservato alla squadra perdente, poi, Elettra ha dovuto lasciare il castello. La ragazza ha dovuto lasciare tutti i suoi amici senza realizzare il desiderio di raggiungere il diploma di Mago. Ma non c’è tempo per la malinconia per i ragazzi ancora in gara!

La fontana del leone li ha divisi in tre casate ma presto le squadre si scioglieranno e gli apprendisti saranno tutti contro tutti. Molti di loro, inoltre, dovranno lasciare Rocchetta Mattei e soltanto in pochi riusciranno a ottenere il mantello di Mago che li porterà verso la sfida finale per l’ambita bacchetta d’oro.

Il reality-talent Voglio essere un mago è un format originale prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni.