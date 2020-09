Ariana Grande, il profumo R.E.M. arriva in Italia: prezzi e dove acquistarlo

La nuova fragranza targata Ariana Grande è arrivata anche in Italia. A poche settimane dal lancio americano, REM il nuovo profumo della cantante da capolino anche nel nostro paese, come di consueto nelle profumerie Douglas.

Ari ha scelto il nome R.E.M. ispirandosi proprio all’omonimo brano contenuto nell’album Sweetener. Una delle sue canzoni preferite e una delle sue fragranze preferite tra le 7 lanciate. Ari ha dichiarato: La fragranza R.E.M. è diventata una delle mie preferite. Tanto che l’ho chiamata come una delle mie canzoni preferite e l’ho abbinata a uno dei miei mondi visivi preferiti che è quello degli anni ’60, lo spazio, il mondo dei sogni. Vorrei poter vivere in quel mondo per sempre e indossare questo profumo mentre sono lì e farlo esplodere dalla mia astronave in ogni momento per combattere eventuali vibrazioni negative. Questo profumo sembra più caldo, più sexy, più cresciuto e un po ‘radicato più degli altri, l’ingrediente segreto che gli conferisce quella dolcezza e lo lega al resto della famiglia è il caramello! Sono molto entusiasta di questo e spero che tutti lo amino quanto me”

Tra gli odori dominanti di questo nuovo profumo troviamo pera, fichi e caramello salato con sentore di lavanda e fiore di pera.

Ecco i prezzi del profumo REM

La fragranza è disponibile al momento solo su douglas.it in tre diverse dimensioni: 30 ml, 50 ml e 100 ml. I prezzi variano da 37,99€ per la boccetta più piccola fino un massimo di 60,99€. Inoltre sul sito è possibile ricevere un simpatico omaggio solo acquistano le confezioni da 50 o 100 ml.