Luigi Strangis: intervista per l’uscita de Il talento di Mr. Crocodile

Abbiamo intervistato Luigi Strangis voce italiana del coccodrillo Lyle che in lingua originale ha la voce di Shawn Mendes in occasione dell’uscita al cinema de Il talento di Mr. Crocodile a Luigi ci ha raccontato la sua esperienza come doppiatore ma anche cosa ha amato di più di questo adorabile film.

Intervista a Luigi Strangis

La trama del film

Quando la famiglia Primm decide di trasferirsi a New York, il giovane Josh fatica ad ambientarsi: soprattutto per quello che riguarda la nuova scuola e i nuovi amici.

Tutto cambia quando incontra Lyle (doppiato in italiano da Luigi Strangis), un coccodrillo canterino amante dei bagni, del caviale e della grande musica che vive nella soffitta della sua nuova casa.

I due diventano subito amici, ma quando l’esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps, i Primm dovranno unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti, per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate. Ma soprattutto che non c’è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.

Il cast de Il talento di Mr. Crocodile

Il film è interpretato da Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman. Dietro la macchina da presa Will Speck e Josh Gordon, che hanno adattato una sceneggiatura scritta da Will Davies a sua volta basata sul libro illustrato best seller di Bernard Waber: Lyle, Lyle, Crocodile del 1965.

Il libro è stato già adattato in passato. Nel 1987 la HBO realizzò infatti un musical animato tratto dal libro.

La colonna sonora del film con Luigi Strangis nella versione italiana

Dal momento che il protagonista del film è un coccodrillo canterino la sua voce non poteva non essere scelta con cura. Il doppiatore di Lyle sarà niente meno che Shawn Mendes che, per l’occasione, interpreterà canzoni originali scritte dagli autori di The Greatest Showman, Benj Pasek e Justin Paul.

Ci aspettiamo quindi una colonna sonora coinvolgente ed emozionante, come sicuramente sarà questa favola dedicata a tutte le famiglie ma anche a tutti coloro che desiderano tornare un po’ bambini.

In lingua italiana il film è doppiato da Luigi Strangis, cantante e polistrumentista vincitore dell’ultima edizione di Amici.